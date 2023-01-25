Цвинтар "Групи Вагнера" за кілька місяців виріс у сім разів, — NYT (фото)

Реальні втрати особового складу "вагнерівців", як вважають журналісти, встановити неможливо, оскільки багатьох зеків кремували, а не ховали.

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Протягом останніх місяців секретний цвинтар "Групи Вагнера", на території якого найманців ховають у безіменних могилах, збільшився в кілька разів. Про це пише видання The New York Times.

Як підтвердження своїх слів журналісти оприлюднили супутникові знімки, на яких можна побачити, як цвинтар "Групи Вагнера" збільшився за останні місяці.

На кадрі, зробленому 24 січня, автори нарахували близько 170 могил. Якщо порівнювати із супутниковими знімками за листопад 2022 року, територія секретного цвинтаря "Групи Вагнера" збільшилася в кілька разів, що свідчить про колосальні втрати особового складу російської армії.

[ + – ] Супутникові знімки кладовища "Групи Вагнера" у Краснодарському краї

Про секретний цвинтар "Групи Вагнера" біля селища Молькін Краснодарського краю у грудні 2022 року вперше розповів офіцер ПКС РФ у відставці Віталій Вотановський. За його словами, безіменні могили, в яких ховають завербованих ув'язнених, розташовані поряд із базою підготовки особового складу.

"Наша мета — показати людям, що війна призводить до смертей, і не десь далеко чи в телевізорі, а тут, поряд з нами", — пояснював раніше Вотановський, розповідаючи про секретний цвинтар "вагнерівців" у Краснодарському краї.

Місцеві жителі, від яких офіцер ПКС РФ у відставці і дізнався про цвинтар, припустили, що кількість ліквідованих найманців може бути в кілька разів більшою, оскільки багато бойовиків кремували, а не поховали.

Інформація про новий цвинтар "Групи Вагнера" в Краснодарському краї з'явилася на початку січня. Пресслужба компанії "Конкорд", якою володіє Євген Пригожин, сама поінформувала про існування "меморіального комплексу" у Краснодарському краї, де налічувалося щонайменше 100 могил найманців.

Днем раніше, 24 січня, в соцмережах оприлюднили нові знімки цвинтаря "Групи Вагнера" у Краснодарському краї. На кадрах виразно видно, що екскаватор вириває ями одну за одною, а завербованих найманців ховають у безіменних могилах, щоб приховати реальний рівень втрат.