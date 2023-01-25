Кладбище "Группы Вагнера" за несколько месяцев выросло в семь раз, — NYT (фото)

Реальные потери личного состава "вагнеровцев", как считают журналисты, установить невозможно, поскольку многих зэков кремировали, а не хоронили.

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В течение последних месяцев секретное кладбище "Группы Вагнера", на территории которого наемников хоронят в безымянных могилах, увеличилось в несколько раз. Об этом пишет издание The New York Times.

В качестве подтверждения своих слов журналисты обнародовали спутниковые снимки, на которых можно увидеть, как кладбище "Группы Вагнера" увеличилось за последние месяцы.

На кадре, который был сделан 24 января, авторы насчитали около 170 могил. Если сравнивать со спутниковыми снимками за ноябрь 2022 года — территория секретного кладбища "Группы Вагнера" увеличилась в несколько раз, что свидетельствует о колоссальных потерях личного состава российской армии.

[ + – ] Спутниковые снимки кладбища "Группы Вагнера" в Краснодарском крае

О секретном кладбище "Группы Вагнера" возле поселка Молькино Краснодарского края в декабре 2022 года впервые рассказал офицер ВКС РФ в отставке Виталий Вотановский. По его словам, безымянные могилы, в которых хоронят завербованных заключенных, расположены рядом с базой подготовки личного состава.

"Наша цель — показать людям, что война приводит к смертям, и не где-то далеко или по телевизору, а здесь, рядом с нами", — объяснял ранее Вотановский, рассказывая о секретном кладбище "вагнеровцев" в Краснодарском крае.

Местные жители, от которых офицер ВКС РФ в отставке и узнал о кладбище, предположили, что число ликвидированных наемников может быть в несколько раз больше, поскольку многие боевики были кремированы, а не похоронены.

Информация о новом кладбище "Группы Вагнера" в Краснодарском крае появилась в начале января. Пресс-служба компании "Конкорд", которой владеет Евгений Пригожин, сама проинформировала о существовании "мемориального комплекса" в Краснодарском крае, где насчитывалось как минимум 100 могил наемников.

Днем ранее, 24 января, в соцсетях были обнародованы новые снимки кладбища "Группы Вагнера" в Краснодарском крае. На кадрах отчетливо видно, что экскаватор вырывает ямы одну за одной, а завербованных наемников хоронят в безымянных могилах, чтобы скрыть реальный уровень потерь.