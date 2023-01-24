Безымянные могилы и фирменные венки: появились кадры с секретнего кладбища "Вагнера" (видео)

Экскаватор вырывает могилы одну за одной, а завербованных наемников хоронят в безымянных могилах, пытаясь скрыть от общества реальный уровень потерь.

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На секретном кладбище "Группы Вагнера" в одном из российских регионов появились десятки новых могил. Видеоролик в своем Telegram-канале обнародовал полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

В частности, топ-офицер прокомментировал увеличение секретного кладбища "Группы Вагнера".

Анатолий Штефан отметил, что российские власти не изменяют своим традициям и тайно хоронят наемников в безымянных могилах, пытаясь скрыть от общества уровень потерь личного состава.

"Кладбище ЧВК "Дембель". Традиции не меняем", — говорится в подписи к видеоролику.

Издание "Обозреватель", в свою очередь, утверждает, что секретное кладбище "Группы Вагнера" расположено в городе Горячий Ключ Краснодарского края. На видеоролике отчетливо видно, что экскаватор вырывает могилы одну за одной.

"Секретное кладбище "вагнеровцев" в Горячем Ключе стремительно растет в размерах. С начала года только на одном участке появились сотни новых могил. Хоронят "ЧВКшников" на выселках, потому что лучшие места приберегли для Пригожина и его стаи", — цитирует издание своего собеседника, рассказавшего об увеличении территории секретного кладбища "Группы Вагнера".

Примечательно, что на каждой могиле лежат одинаковые венки из искусственных цветов, которые украшены пятиконечными звездами в центре.

[ + – ] В городе Горячий Ключ увеличилось секретное кладбище "Группы Вагнера"

Несколькими днями ранее военная разведка Минобороны Великобритании комментировала деятельность "Группы Вагнера" в Украине и утверждала, что личный состав компании, которую возглавляет Евгений Пригожин, может составлять около 50 тысяч наемников.

В середине января деятельность "Группы Вагнера" также комментировали в Офисе президента Украины. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали почти 30 тысяч наемников.