Безіменні могили та фірмові вінки: з'явилися кадри з секретного цвинтаря "Вагнера" (відео)

Екскаватор вириває могили одну за одною, а завербованих найманців ховають у безіменних могилах, намагаючись приховати від суспільства реальний рівень втрат.

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На секретному цвинтарі "Групи Вагнера" в одному з російських регіонів з'явилися десятки нових могил. Відеоролик у своєму Telegram-каналі оприлюднив полковник Збройних сил України Анатолій Штефан із позивним "Штірліц".

Зокрема, топофіцер прокоментував збільшення секретного цвинтаря "Групи Вагнера".

Анатолій Штефан зазначив, що російська влада не зраджує своїх традицій і таємно ховає найманців у безіменних могилах, намагаючись приховати від суспільства рівень втрат особового складу.

"Цвинтар ПВК "Дембель". Традицій не зраджуємо", — йдеться в підписі до відеоролика.

Видання "Обозреватель", зі свого боку, стверджує, що секретний цвинтар "Групи Вагнера" розташований у місті Гарячий Ключ Краснодарського краю. На відеоролику виразно видно, що екскаватор вириває могили одна за одною.

"Секретний цвинтар "вагнерівців" у Гарячому Ключі стрімко зростає в розмірах. З початку року тільки на одній ділянці з'явилися сотні нових могил. Ховлять "ПВКвців" на висілках, бо найкращі місця приберегли для Пригожина та його зграї", — цитує видання свого співрозмовника, який розповів про збільшення території секретного цвинтаря "Групи Вагнера"

Примітно, що на кожній могилі лежать однакові вінки зі штучних квітів, прикрашені п'ятикутними зірками в центрі.

[ + – ] У місті Гарячий Ключ збільшився секретний цвинтар "Групи Вагнера"

Декількома днями раніше військова розвідка Міноборони Великобританії коментувала діяльність "Групи Вагнера" в Україні та стверджувала, що особовий склад компанії, яку очолює Євгеній Пригожин, може становити близько 50 тисяч найманців.

У середині січня діяльність "Групи Вагнера" також коментували в Офісі Президента України. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували майже 30 тисяч найманців.