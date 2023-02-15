Жители Луганска обнаружили свежие могилы: там могут быть похоронены "вагнеровцы", — BBC

Как выяснили журналисты, родственники погибших даже не знали о смерти своих близких. Сопоставив имена на надгробиях с решениями суда, выяснилось, что многие из захороненных ранее отбывали наказания в российских колониях.

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Жители оккупированного Луганска в начале февраля нашли за городом 42 свежие могилы, в которых могут быть похоронены наемники ЧВК "Вагнер", воевавшие в Украине. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает BBC.

По информации журналистов, жители оккупированного поселка Киров, который расположен неподалеку от кладбища, утверждают, что могилы никто не навещает. Местные решили сфотографировать могилы и имена погибших россиян на надгробиях. Фотографии разослали по социальным сетям. В итоге отозвались 9 человек, которые даже не знали, что их родственники погибли на фронте.

В открытых источниках журналисты BBC нашли упоминания о 37 мужчинах, чьи имена и даты рождения совпадают с указанными на надгробиях. Выяснилось, что 35 из них — это граждане России, еще один — гражданин Беларуси родом из Узбекистана. При этом в отношении 20 из похороненных военных российские суды выносили приговоры. По мнению СМИ, это может указывать на то, что в могилах захоронены наемники ЧВК "Вагнер", которые активно набирали в свои ряды уголовников.

Журналистам BBC удалось связаться с родственниками некоторых погибших. Одна из них, мать погибшего, сказала, что в последний раз ее сын звонил из Луганска в сентябре прошлого года, когда получил якобы незначительное ранение. При этом звонок был совершен 18 сентября, а на табличке датой смерти указано 15 сентября 2022 года.

Еще двое россиян, которым дозвонились сотрудники BBC, подтвердили, что их родственники отбывали наказания в колониях и примкнули к ЧВК "Вагнер", после чего х отправили на фронт.

Захоронения "вагнеровцев"

Напомним, 25 января журналисты The New York Times опубликовали спутниковые снимки, на которых можно увидеть, как кладбище "вагнеровцев" увеличилось за последние месяцы. На тот момент насчитали около 170 могил.

[ + – ] Кладбище ЧВК "Вагнер" в России

Ранее, 2 января, сообщалось о том, что в неподалеку от города Горячий Ключ Краснодарского края РФ и станицы Бакинской появилось кладбище для наемников ЧВК "Вагнер", которые погибли на фронте в Украине. На тот момент на кладбище насчитали 93 могилы.