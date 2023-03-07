"Покойники всплывают": в Подмосковье нашли тайное кладбище ЧВК "Вагнер" (фото)

По словам местных жителей деревни Маврино, одинаковые могилы появились буквально за одну ночь и судя по всему, их никто не навещает.

Related video

На территории Российской Федерации в деревне Маврино Московской области появилось 27 одинаковых могил, предположительно принадлежащих погибшим на войне в Украине бойцам ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает "Москва Онлайн".

Журналисты отмечают, что на всех могилах можно заметить идентичные венки в цветах российского флага и эмблему ЧВК "Вагнер" с надписью: "Кровь, честь, родина и отвага". Рядом с крестами в снег воткнуты бумажные стаканчики с надписью: "Может быть, чай, а может быть, и нет".

В самом поселке проживает всего несколько десятков людей. В том же районе Подмосковья расположен Чкаловский военный аэродром. О новых захоронениях местным жителям ничего не известно.

"Кладбище нас не касается. Оно чисто муниципальное. Да, мы видели, как приезжали по две–три машины, что-то делали. Это были обычные ритуальные машины, но не наши. Я этого всего не касался", — сказал журналистам настоятель местной церкви отец Дионисий.

Священнослужитель предполагает, что могилы, появившиеся в январе этого года, принадлежат "вагнеровцам". Он также отметил, что никто из родственников к нему не обращался.

[ + – ] Могилы бойцов ЧВК "Вагнер" в Маврино

Журналисты пишут, что, судя по отсутствию свечей, свежих цветов и протоптанных по снегу тропинок, могилы погибших наемников никто не навещает.

Жители деревни вместе со старостой Антониной Коловой утверждают, что упомянутые могилы появились за одну ночь.

"С нами никто не связывался, никто не звонил. Но то, что вагнеровцы тут лежат — это правда. Когда мне пришла информация, мол, здесь похоронены герои, то я даже не ожидала такое услышать", — сказала староста Маврино.

Антонина Колова также пожаловалась, что в ее населенном пункте "творится тихий ужас". Деревня расположена на торфяных болотах, из-за чего весной на кладбищах всплывают гробы.

"Покойники буквально всплывают. Это же ужас какой-то! По весне они все оказываются на поверхности. И эти окажутся", — заявила Колова.

Информацию о том, что в Маврино похоронены "вагнеровцы" подтвердил основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин.

"Бойцы со всей страны воюют в ЧВК "Вагнер". Поэтому нет ничего удивительного в том, что кто-то из наших героев захоронен в поселке Маврино", — сказал Пригожин журналистам.

Напомним, что 5 марта офицер ВКС РФ в отставке Виталий Вотановский сообщил об обнаружении на кладбище ЧВК "Вагнер" в Краснодарском крае РФ почти 30 новых могил погибших на войне в Украине бойцов.

Ранее, 15 февраля, служба BBC сообщила, что жители оккупированного Луганска в начале месяца нашли за городом 42 свежие могилы, в которых могут быть похоронены наемники ЧВК "Вагнер", воевавшие в Украине.