30 новых могил за неделю: кладбище вагнеровцев в Краснодарском крае разрастается (фото)

По словам местного активиста Виталия Вотановского, родственники бойцов ЧВК "Вагнер" не могут посетить могилы — им не рассказывают, где кого похоронили.

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На кладбище ЧВК "Вагнер" в станице Бакинской Краснодарского края РФ обнаружено почти 30 новых могил погибших в Украине бойцов военного формирования. Об этом пишет автор Telegram-канала "Титушки в Краснодаре", офицер ВКС РФ в отставке Виталий Вотановский.

Так, если по состоянию на 23 февраля этого года в месте специального захоронения вагнеровцев было около 380 могил, то уже 4 марта их насчитывалось 406, то есть на 26 больше.

[ + – ] Кладбище ЧВК "Вагнер" в станице Бакинской [ + – ] Кладбище ЧВК "Вагнер" в станице Бакинской [ + – ] Кладбище ЧВК "Вагнер" в станице Бакинской

Вотановский также рассказал журналистам проекта "Кавказ Реалии", что большинство могил стоит с православными крестами. Однако есть захоронения с мусульманскими надписями.

[ + – ] Надгробие с мусульманской надписью

По словам Вотановского, с момента его последнего визита на кладбище там установили таблички на 30 уже существовавших ранее могил.

[ + – ] Кладбище вагнеровцев постоянно разрастается

Как говорит активист, вагнеровцев хоронят не только на отдельном кладбище в станице Бакинской, но и в других населенных пунктах. Так, он нашел могилы членов ЧВК в станице Крепостной и в поселке Афипский.

После того как Вотановский стал искать и фотографировать могилы вагнеровцев, пенсионеру начали писать родственники погибших в Украине россиян. По их словам, людям не сообщают, где именно захоронены члены частной военной компании. Семьи могут находить могилы бойцов именно благодаря публикациям в интернете. Такие случаи, по информации активиста, не единичны.

[ + – ] Родственники погибших рассказывают, что не могли получить информацию о месте захоронения "вагнеровцев"

Напомним, о появлении кладбища для наемников из ЧВК "Вагнер" стало известно в конце декабря этого года. Основатель ЧВК Евгений Пригожин тогда говорил о 93 свежих могилах. Кладбище находится возле города Горячий Ключ, там установили памятники "вагнеровцам" и построили часовню.

По состоянию на 24 января там было уже около 170 могил. Местные жители уверены, что число ликвидированных наемников может быть в несколько раз больше, ведь многих боевиков кремировали.