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Военный Фокус Российско-украинская война

30 новых могил за неделю: кладбище вагнеровцев в Краснодарском крае разрастается (фото)

кладбище, вагнеровцы, краснодарский край
Кладбище ЧВК "Вагнер" в Краснодарском крае

По словам местного активиста Виталия Вотановского, родственники бойцов ЧВК "Вагнер" не могут посетить могилы — им не рассказывают, где кого похоронили.

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На кладбище ЧВК "Вагнер" в станице Бакинской Краснодарского края РФ обнаружено почти 30 новых могил погибших в Украине бойцов военного формирования. Об этом пишет автор Telegram-канала "Титушки в Краснодаре", офицер ВКС РФ в отставке Виталий Вотановский.

Так, если по состоянию на 23 февраля этого года в месте специального захоронения вагнеровцев было около 380 могил, то уже 4 марта их насчитывалось 406, то есть на 26 больше.

кладбище, вагнеровцы, краснодарский край Fullscreen
Кладбище ЧВК "Вагнер" в станице Бакинской
кладбище, вагнеровцы, краснодарский край Fullscreen
Кладбище ЧВК "Вагнер" в станице Бакинской
кладбище, вагнеровцы, краснодарский край Fullscreen
Кладбище ЧВК "Вагнер" в станице Бакинской
кладбище, вагнеровцы, краснодарский край
кладбище, вагнеровцы, краснодарский край
кладбище, вагнеровцы, краснодарский край

Вотановский также рассказал журналистам проекта "Кавказ Реалии", что большинство могил стоит с православными крестами. Однако есть захоронения с мусульманскими надписями.

кладбище, вагнеровцы мусульманское надгробие Fullscreen
Надгробие с мусульманской надписью

По словам Вотановского, с момента его последнего визита на кладбище там установили таблички на 30 уже существовавших ранее могил.

кладбище, вагнеровцы, станица бакинская Fullscreen
Кладбище вагнеровцев постоянно разрастается

Как говорит активист, вагнеровцев хоронят не только на отдельном кладбище в станице Бакинской, но и в других населенных пунктах. Так, он нашел могилы членов ЧВК в станице Крепостной и в поселке Афипский.

После того как Вотановский стал искать и фотографировать могилы вагнеровцев, пенсионеру начали писать родственники погибших в Украине россиян. По их словам, людям не сообщают, где именно захоронены члены частной военной компании. Семьи могут находить могилы бойцов именно благодаря публикациям в интернете. Такие случаи, по информации активиста, не единичны.

родственники, российские военные, кладбище вагнеровцев Fullscreen
Родственники погибших рассказывают, что не могли получить информацию о месте захоронения "вагнеровцев"

Напомним, о появлении кладбища для наемников из ЧВК "Вагнер" стало известно в конце декабря этого года. Основатель ЧВК Евгений Пригожин тогда говорил о 93 свежих могилах. Кладбище находится возле города Горячий Ключ, там установили памятники "вагнеровцам" и построили часовню.

По состоянию на 24 января там было уже около 170 могил. Местные жители уверены, что число ликвидированных наемников может быть в несколько раз больше, ведь многих боевиков кремировали.