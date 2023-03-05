30 нових могил за тиждень: цвинтар вагнерівців у Краснодарському краї розростається (фото)

За словами місцевого активіста Віталія Вотановського, родичі бійців ПВК "Вагнер" не можуть відвідати могили — їм не розповідають, де кого поховали.

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На цвинтарі ПВК "Вагнер" у станиці Бакинської Краснодарського краю РФ виявлено майже 30 нових могил загиблих в Україні бійців військового формування. Про це пише автор Telegram-каналу "Тітушки в Краснодарі", офіцер ВКС РФ у відставці Віталій Вотановський.

Так, якщо станом на 23 лютого цього року у місці спеціального поховання вагнерівців було близько 380 могил, то вже 4 березня їх налічувалося 406, тобто на 26 більше.

[ + – ] Цвинтар ПВК "Вагнер" у станиці Бакинській [ + – ] Цвинтар ПВК "Вагнер" у станиці Бакинській [ + – ] Цвинтар ПВК "Вагнер" у станиці Бакинській

Вотановський також розповів журналістам проєкту "Кавказ Реалії", що більшість могил стоїть із православними хрестами. Проте є поховання із мусульманськими написами.

[ + – ] Надгробок із мусульманським написом

За словами Вотановського, з моменту його останнього візиту на цвинтарі там встановили таблички на 30 могил, які вже існували раніше.

[ + – ] Цвинтар вагнерівців постійно розростається

Як каже активіст, вагнерівців ховають не лише на окремому цвинтарі у станиці Бакинській, а й в інших населених пунктах. Так, він знайшов могили членів ПВК у станиці Бакинській та в селищі Афіпський.

Після того, як Вотановський почав шукати та фотографувати могили вагнерівців, пенсіонеру почали писати родичі загиблих в Україні росіян. За їхніми словами, людям не повідомляють, де саме поховано членів приватної військової компанії. Сім'ї можуть знаходити могили бійців саме завдяки публікаціям в Інтернеті. Такі випадки, за інформацією активіста, непоодинокі.

[ + – ] Родичі загиблих розповідають, що не могли отримати інформацію про місце поховання "вагнерівців"

Нагадаємо, про появу кладовища для найманців із ПВК "Вагнер" стало відомо наприкінці грудня цього року. Засновник ПВК Євген Пригожин тоді говорив про 93 свіжі могили. Цвинтар знаходиться біля міста Гарячий Ключ, там встановили пам'ятники "вагнерівцям" та збудували каплицю.

Станом на 24 січня там було вже близько 170 могил. Місцеві жителі впевнені, що кількість ліквідованих найманців може бути у кілька разів більшою, адже багатьох бойовиків кремували.