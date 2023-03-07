Агенти російських спецслужб представляються журналістами для коригування вогню, — СБУ

Служба безпеки України з’ясувала, що російські агенти збирають розвіддані про влучання ЗС РФ на журналістських форумах. За фото та відео ракетних ударів обіцяють гонорари.

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Кіберфахівці СБУ виявили спроби російських спецслужб отримувати закриту інформацію на форумах для журналістів. Там агенти представляються іноземними медійниками. Про це повідомили у телеграмі Служби безпеки України.

Повідомляється, що росіяни збирають дані на інтернет-платформах та онлайн-форумах для журналістів. Там вони розміщують запити нібито від співробітників закордонних медіа.

"У своїх повідомленнях вони звертаються до медійників та інших учасників профільних груп щодо отримання матеріалів начебто для підготовки "сюжетів" або "документальних фільмів" про війну в Україні", — пояснили у пресслужбі СБУ.

Особливо цікавлять "журналістів" результати російських обстрілів українських міст. Агенти намагаються розвідати місця ракетних ударів та їхні наслідки. За інформацію, фото та відео обіцяється "гонорар".

"Отримана таким чином інформація потрібна агресору для коригування повторних повітряних атак на українські об’єкти. Наразі Служба безпеки попереджає громадськість про такі спроби ворожої розвідувально-підривної діяльності й проводить комплексні заходи щодо притягнення винних до відповідальності", — заявили у Службі безпеки.

СБУ просить бути пильними та повідомляти правоохоронцям про підозрілі "запити".

Нагадаємо, сьогодні пресцентр СБУ повідомив про затримання агента Генерального штабу Збройних сил РФ (ГРУ) на Миколаївщині. Ним виявився колишній командир одного із центрів спеціальних операцій Збройних сил України. За даними слідства, чоловік пропонував меру міста очолити там окупаційну владу після захоплення його Росією.

Раніше, 6 березня, Служба безпеки зареєструвала кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Сталося це після публікації відео, в якому російські військові розстріляли полоненого захисника України за патріотичне гасло.