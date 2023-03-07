Агенты российских спецслужб представляются журналистами для корректировки огня, — СБУ

Служба безопасности Украины выяснила, что российские агенты собирают разведданные о попаданиях ВС РФ на журналистских форумах. За фото и видео ракетных ударов обещают гонорары.

Related video

Киберспециалисты СБУ обнаружили попытки российских спецслужб получать закрытую информацию на форумах для журналистов. Там агенты представляются иностранными медийщиками. Об этом сообщили в телеграмме Службы безопасности Украины.

Сообщается, что россияне собирают данные на интернет-платформах и онлайн-форумах для журналистов. Там они размещают запросы якобы от сотрудников зарубежных медиа.

"В своих сообщениях они обращаются к медийщикам и другим участникам профильных групп по получению материалов вроде бы для подготовки "сюжетов" или "документальных фильмов" о войне в Украине", — объяснили в пресс-службе СБУ.

Особенно интересуют "журналистов" результаты российских обстрелов украинских городов. Агенты пытаются разведать места ракетных ударов и их последствия. За информацию, фото и видео обещается гонорар.

"Полученная таким образом информация нужна агрессору для корректировки повторных воздушных атак на украинские объекты. Служба безопасности предупреждает общественность о таких попытках враждебной разведывательно-подрывной деятельности и проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности", — заявили в Службе безопасности.

СБУ просит быть бдительными и сообщать правоохранителям о подозрительных "запросах".

Напомним, сегодня пресс-центр СБУ сообщил о задержании агента Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ) в Николаевской области. Им оказался бывший командир одного из центров специальных операций Вооруженных Сил Украины. По данным следствия, мужчина предлагал мэру города возглавить там оккупационную власть после захвата его Россией.

Ранее, 6 марта, Служба безопасности зарегистрировала уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны. Произошло это после публикации видео, в котором российские военные расстреляли пленного защитника Украины за патриотический лозунг.