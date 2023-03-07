СБУ сорвала планы РФ по захвату власти в Очакове: шпионом оказался бывший командир ВСУ (видео)
По версии следствия, российский агент предлагал мэру города возглавить оккупационную администрацию, но городской голова проявил патриотическую позицию и обратился в спецслужбы.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Очакове Николаевской области агента Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ), который собирал разведданные для захвата города. Об этом во вторник, 7 марта, сообщили в пресс-центре СБУ.
По данным следствия, военная разведка России поручила агенту склонить к сотрудничеству мэра Очакова. Российский агент предлагал ему выбрать должность в оккупационной администрации. Однако градоначальник не захотел сотрудничать с врагом и сообщил обо всем в СБУ.
Следователи Службы безопасности установили, что российский агент — это бывший командир одного из центров специальных операций Вооруженных сил Украины, который со временем устроился в Очаковский городской совет.
После полномасштабного вторжения России он поддерживал постоянную связь с кадровым служащим ГРУ Сергеем Колесниковым. Российский военный просил бывшего украинского военнослужащего собирать разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны, которые задействованы в защите побережья Николаевской области. Отмечается, что для собора данных шпион подключил свои связи среди бывших военных и действующих чиновников. Кроме того, задержанный российский агент сформировал собственную сеть информаторов для сбора и передачи разведданных.
По месту жительства подозреваемого провели обыски. Силовики нашли у него телефон, который он использовал для переписки с оккупантами. Также у него изъяли тепловизоры и незарегистрированное оружие с боеприпасами.
Российскому агенту сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Ему грозит от 15 лет до пожизненного срока заключения. По решению суда подозреваемого поместили в СИЗО.
Напомним, 6 марта глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что СБУ задержала зампреда Одесской областной военно-гражданской администрации Игоря Ткачука. По данным местных СМИ, Ткачука задержали по подозрению в коррупции.
В тот же день, 6 марта, В СБУ сообщили о задержании в Одесской области бывшего боевика вооруженной группировки "Спарта", который воевал против Украины в рядах пророссийских боевиков "ДНР" с 2015 года.
Также напомним, 1 марта сотрудники СБУ разоблачили российского шпиона в Николаевской области. Подозреваемый оказался инструктором по тактической подготовке одной из общественных организаций.