СБУ сорвала планы РФ по захвату власти в Очакове: шпионом оказался бывший командир ВСУ (видео)

По версии следствия, российский агент предлагал мэру города возглавить оккупационную администрацию, но городской голова проявил патриотическую позицию и обратился в спецслужбы.

Related video

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Очакове Николаевской области агента Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ), который собирал разведданные для захвата города. Об этом во вторник, 7 марта, сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным следствия, военная разведка России поручила агенту склонить к сотрудничеству мэра Очакова. Российский агент предлагал ему выбрать должность в оккупационной администрации. Однако градоначальник не захотел сотрудничать с врагом и сообщил обо всем в СБУ.

Следователи Службы безопасности установили, что российский агент — это бывший командир одного из центров специальных операций Вооруженных сил Украины, который со временем устроился в Очаковский городской совет.

После полномасштабного вторжения России он поддерживал постоянную связь с кадровым служащим ГРУ Сергеем Колесниковым. Российский военный просил бывшего украинского военнослужащего собирать разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны, которые задействованы в защите побережья Николаевской области. Отмечается, что для собора данных шпион подключил свои связи среди бывших военных и действующих чиновников. Кроме того, задержанный российский агент сформировал собственную сеть информаторов для сбора и передачи разведданных.

Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ

По месту жительства подозреваемого провели обыски. Силовики нашли у него телефон, который он использовал для переписки с оккупантами. Также у него изъяли тепловизоры и незарегистрированное оружие с боеприпасами.

Российскому агенту сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Ему грозит от 15 лет до пожизненного срока заключения. По решению суда подозреваемого поместили в СИЗО.

Напомним, 6 марта глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что СБУ задержала зампреда Одесской областной военно-гражданской администрации Игоря Ткачука. По данным местных СМИ, Ткачука задержали по подозрению в коррупции.

В тот же день, 6 марта, В СБУ сообщили о задержании в Одесской области бывшего боевика вооруженной группировки "Спарта", который воевал против Украины в рядах пророссийских боевиков "ДНР" с 2015 года.

Также напомним, 1 марта сотрудники СБУ разоблачили российского шпиона в Николаевской области. Подозреваемый оказался инструктором по тактической подготовке одной из общественных организаций.