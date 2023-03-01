Инструктор с позывным "Шакал": в Николаеве задержали шпиона, работавшего на ФСБ

Мужчина обучал тактической подготовке украинских военных в одной из общественных организаций. Как утверждают силовики, от ФСБ РФ подозреваемый получал задачи находить склады иностранного вооружения и боеприпасов для ВСУ.

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Контрразведчики СБУ разоблачили российского агента в Николаевской области. Подозреваемый оказался инструктором по тактической подготовке одной из общественных организаций, сообщил 1 марта пресс-центр спецслужбы.

Оперативники утверждают, что под прикрытием тренировок украинских военных он собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны в южном регионе. ФСБ ставила ему задачи выявлять места базирования иностранного вооружения и складов с боеприпасами для ВСУ, отмечается в сообщении.

Чтобы получить нужные сведения, он общался с украинским военнослужащим. Развединформация требовалась оккупантам для последующих ракетных ударов по военным объектам Украины, добавили специалисты.

Контрразведчики своевременно разоблачили российского агента, задержали его и предотвратили передачу врагу секретных данных. По данным следствия, обвиняемый по собственной инициативе вышел на ФСБ и предложил помощь. Для коммуникации с ними он использовал анонимный мессенджер.

Место жительства фигуранта обыскали и нашли мобильный телефон, в котором была доказательная переписка с агрессорами. Мужчина хранил дома оружие и боеприпасы, которые направили на экспертизу.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Прокуроры в Николаевской области уточнили, что был задержан 22-летний мужчина под псевдонимом "Шакал". Он по собственной инициативе подыскивал лиц, с помощью которых он сможет передать представителям спецслужб и вооруженных сил России информацию о перемещенном в Украину вооружении и боеприпасах иностранного производства.

В начале февраля 2023 года он передал ФСБ сведения о местонахождении боеприпасов для танков и гаубиц. Подозреваемый указал географические координаты состава одной из воинских частей, где они хранятся. Его интересовал вопрос — сколько времени пройдет от отправки координат до прицельного конкретного удара, подчеркнули в прокуратуре.

При обыске у него обнаружили 72 патрона к автомату АК-74.

Напомним, что в Одессе недавно задержали организатора группы агентов, помощника одного из "депутатов крымского парламента" Константина Мальчикова. Завербованные узнавали места расположения важных объектов украинского ВПК и корректировали ракетные удары.

В Офисе генпрокурора Украины 28 февраля сообщили о задержании на взятке в 1,2 млн гривен главы кадрового подразделения одного из батальонов теробороны. Следователи выяснили, что он требовал от 14 военных по 75 тысяч гривен за перевод в учебный центр на базе бригады.

А 22 февраля на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ МП сотрудники СБУ задержали пророссийского блогера Дмитрия Скворцова. Мужчина готовил и присылал кремлевским кураторам статьи с поддержкой пророссийских взглядов.