Інструктор із позивним "Шакал": у Миколаєві затримали шпигуна, який працював на ФСБ

Чоловік навчав тактичної підготовки українських воєнних до однієї з громадських організацій. Як стверджують силовики, від ФСБ РФ підозрюваний отримував завдання знаходити склади іноземного озброєння та боєприпасів для ЗСУ.

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Контррозвідники СБУ викрили російського агента на Миколаївщині. Підозрюваний виявився інструктором із тактичної підготовки однієї з громадських організацій, повідомив 1 березня пресцентр спецслужби.

Оперативники стверджують, що під прикриттям тренувань українських воєнних він збирав розвідувальні дані про дислокацію підрозділів Сил оборони в південному регіоні. ФСБ ставила йому завдання виявляти місця базування іноземного озброєння та складів із боєприпасами для ЗСУ, зазначається у повідомленні.

Щоб отримати потрібну інформацію, він спілкувався з українським воєєнослужбовцем. Розвідінформація була потрібна окупантам для подальших ракетних ударів по воєнним об'єктам України, додали фахівці.

Контррозвідники своєчасно викрили російського агента, затримали його та запобігли передачі ворогові секретних даних. За даними слідства, обвинувачений за власною ініціативою вийшов на ФСБ та запропонував допомогу. Для спілкування з ними він використовував анонімний месенджер.

Місце проживання фігуранта обшукали та знайшли мобільний телефон, у якому було доказове листування з агресорами. Чоловік зберігав удома зброю та боєприпаси, які направили на експертизу.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, стаття передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Прокурори на Миколаївщині уточнили, що було затримано 22-річного чоловіка під псевдонімом "Шакал". Він з власної ініціативи підшукував осіб, за допомогою яких він зможе передати представникам спецслужб та збройних сил Росії інформацію про переміщене в Україну озброєння та боєприпаси іноземного виробництва.

На початку лютого 2023 року він передав ФСБ відомості про місцезнаходження боєприпасів для танків та гаубиць. Підозрюваний вказав географічні координати складу однієї з воєнних частин, де вони зберігаються. Його цікавило питання — скільки часу пройде від відправлення координат до конкретного прицільного удару, підкреслили в прокуратурі.

Під час обшуку у нього виявили 72 патрони до автомата АК-74.

Нагадаємо, що в Одесі нещодавно затримали організатора групи агентів, помічника одного із "депутатів кримського парламенту" Костянтина Мальчикова. Завербовані впізнавали місця розташування важливих об'єктів українського ВПК та коригували ракетні удари.

В Офісі генпрокурора України 28 лютого повідомили про затримання на хабарі в 1,2 млн. гривень голови кадрового підрозділу одного з батальйонів тероборони. Слідчі з'ясували, що він вимагав від 14 військових до 75 тисяч гривень за переведення до навчального центру на базі бригади.

А 22 лютого на території Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря УПЦ МП співробітники СБУ затримали проросійського блогера Дмитра Скворцова. Чоловік готував та надсилав кремлівським кураторам статті з підтримкою проросійських поглядів.