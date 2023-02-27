В Одесі затримали помічника депутата з Криму, який працював на ФСБ (фото, відео)

Як стверджують у СБУ, підозрюваний до повномасштабного вторгнення неодноразово відвідував півострів, де був завербований російським офіцером.

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Співробітники Служби безпеки України знешкодили агентурну мережу російських спецслужб, яка діяла у прифронтових зонах на півдні України. Зокрема, в Одесі було затримано організатора групи агентів місцевого жителя, який виявився помічником одного з "депутатів кримського парламенту" Костянтина Мальчикова. Про це 27 лютого повідомила пресслужба СБУ.

Силовики виявили, що агенти розвідували місця дислокації стратегічно важливих об'єктів оборонно-промислового комплексу України, а також коригували ракетні удари окупантів по критичній інфраструктурі регіону, зокрема по об'єктах енергопостачання.

Щодо організатора, в СБУ повідомили, що він до початку повномасштабного вторгнення РФ періодично відвідував Крим, де володіє базою відпочинку. Під час однієї із поїздок його завербував кадровий співробітник ФСБ Костянтин Шилов. Саме за його завданням чоловік намагався виявити локації українських підприємств на Одещині, які виробляють оборонну продукцію для української армії. Крім того, зловмисник збирав розвіддані про місця базування та переміщення українських підрозділів, а також повідомляв ворогові результати повітряних атак на українські об'єкти.

Затриманий створив Telegram-чат з метою залучення "однодумців", які згодом співпрацювали з ним, інформуючи про розташування та переміщення військової техніки ЗСУ. У службі безпеки зазначили, що серед агентів виявився прокремлівський блогер Олександр Синіцин, який із 2014 року ховається від правосуддя у російському місті Рязань. Відомо, що Синіцин є творцем Telegram-каналу "Типова Одеса", де розповсюджується антиукраїнський контент.

"Отримані відомості організатор агентурної групи передавав своєму куратору через анонімні месенджери та чернетки в електронних скриньках російських поштових сервісів", — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у зловмисника знайшли мобільний телефон та комп'ютер із доказами підривної діяльності. Наразі силовики оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (Державна зрада), а суд обрав запобіжний захід — утримання під вартою.

Нагадаємо, 22 лютого співробітники СБУ затримали на території Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря УПЦ МП проросійського блогера Дмитра Скворцова. Він готував та надсилав для кремлівських кураторів матеріал, які потім активно використовувалися російськими пропагандистами.