В Одессе задержали помощника "депутата" из Крыма, работавшего на ФСБ (фото, видео)

Как утверждают в СБУ, подозреваемый до полномасштабного вторжения неоднократно посещал полуостров, где был завербован российским офицером.

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Сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили агентурную сеть российских спецслужб, которая действовала в прифронтовых зонах на юге Украины. В частности в Одессе был задержан организатор группы агентов местный житель, который оказался помощником одного из "депутатов крымского парламента" Константина Мальчикова. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба СБУ.

Силовиками было установлено, что агенты разведывали места дислокации стратегически важных объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, а также корректировали ракетные удары оккупантов по критической инфраструктуре региона, в том числе объектах энергоснабжения.

Что касается организатора, в СБУ сообщили, что он до начала полномасштабного вторжения РФ периодически посещал Крым, где владеет базой отдыха. Во время одной из поездок его завербовал кадровый сотрудник ФСБ Константин Шилов. Именно по его заданию мужчина пытался выявить локации украинских предприятий в Одесской области, которые производят оборонную продукцию для украинской армии. Кроме того злоумышленник собирал разведданные о местах базирования и перемещения украинских подразделений, а также сообщал врагу результаты воздушных атак на украинские объекты.

Задержанный создал Telegram-чат с целью привлечения "единомышленников", которые впоследствии сотрудничали с ним, информируя о расположении и перемещении военной техники ВСУ. В службе безопасности отметили, что среди агентов оказался прокремлевский блогер Александр Синицын, который с 2014 года скрывается от правосудия в российском городе Рязань. Известно, что Синицин является создателем Telegram-канала "Типичная Одесса", где распространяется антиукраинский контент.

"Полученные сведения организатор агентурной группы передавал своему куратору через анонимные мессенджеры и черновики в электронных ящиках российских почтовых сервисов", — говорится в сообщении.

В ходе обысков у злоумышленника нашли мобильный телефон и компьютер с доказательствами подрывной деятельности. На данный момент силовики объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (Государственная измена), а суд избрал меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, 22 февраля сотрудники СБУ задержали на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ МП пророссийского блогера Дмитрия Скворцова. Он готовил и присылал для кремлевских кураторов материал, которые затем активно использовались российскими пропагандистами.