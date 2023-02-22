Силовики задержали пророссийского блогера в киевском монастыре УПЦ МП, — СБУ

По информации украинских СМИ, речь идет об основателе так называемого "русского клуба" Дмитрии Скворцове. Он занимался подготовкой материала, который активно использовался российскими пропагандистами из "Русской народной линии" и другими инфоресурсами.

Related video

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ МП пророссийского блогера. Как сообщила 22 февраля пресс-служба силового ведомства, вражеский пропагандист является основателем так называемого "русского клуба", который готовил заказной материал для российских информационных ресурсов "Русская народная линия" и "Одна Родина".

Официально правоохранители не называют имя задержанного, но по информации Telegram-канала "Київ INFO", речь идет о Дмитрии Скворцове. В Киевской городской прокуратуре сообщили, что блогер готовил и присылал для своих кремлевских кураторов статьи, в которых выражал пророссийские взгляды. Эти публикации размещались на российских сайтах, активно "разгонялись" пропагандистами и были доступны неограниченному количеству пользователей.

"В своих колонках называл "закономерным" захват Крыма и части восточных регионов Украины, а также популяризировал террористические организации ЛДНР", — говорится в сообщении.

Помимо этого Скворцов отрицал существование Украины как государства и не признавал украинский народ в качестве полноценного самостоятельного этноса.

Фото: пресс-служба СБУ

Силовики уточнили, что за свою антигосударственную деятельность мужчине заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 УК кодекса Украины (Государственная измена) еще в августе 2022 года. При этом Скворцов решил скрыться за оградой Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ МП в Бортничах.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", — подытожила пресс-служба СБУ.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители сообщили о подозрении прокремлевским блоггерам, которые распространяли фейки и поддерживали российскую агрессию. Как сообщила пресс-служба СБУ 20 февраля, один из фигурантов дела проживает в Киеве. Он распространял фейки с помощью издания "UPN" и одноименного канала на YouTube.