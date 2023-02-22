Силовики затримали проросійського блогера у київському монастирі УПЦ МП, — СБУ

За інформацією українських ЗМІ, йдеться про засновника так званого "російського клубу" Дмитра Скворцова. Він займався підготовкою матеріалу, що активно використовувався російськими пропагандистами з "Руської народної лінії" та іншими інфоресурсами.

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Співробітники Служби безпеки України затримали на території Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря УПЦ МП проросійського блогера. Як повідомила 22 лютого пресслужба силового відомства, ворожий пропагандист є засновником так званого "російського клубу", який готував замовний матеріал для російських інформаційних ресурсів "Російська народна лінія" та "Одна Батьківщина".

Офіційно правоохоронці не називають ім'я затриманого, але, за інформацією Telegram-каналу "Київ INFO", йдеться про Дмитра Скворцова. У Київській міській прокуратурі повідомили, що блогер готував та надсилав для своїх кремлівських кураторів статті, в яких висловлював проросійські погляди. Ці публікації розміщувалися на російських сайтах, активно "розганялися" пропагандистами та були доступні необмеженій кількості користувачів.

"У своїх колонках він називав "закономірним" захоплення Криму та частини східних регіонів України, а також популяризував терористичні організації ЛДНР", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, Скворцов заперечував існування України як держави і не визнавав український народ як повноцінний самостійний етнос.

Фото: пресс-служба СБУ

Силовики уточнили, що за свою антидержавну діяльність чоловікові заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 КК кодексу України (Державна зрада) ще у серпні 2022 року. При цьому Скворцов вирішив втекти за огорожу Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря УПЦ МП у Бортничах.

"Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності", — підсумувала пресслужба СБУ.

Раніше повідомлялося, що українські правоохоронці повідомили про підозру прокремлівським блогерам, які розповсюджували фейки та підтримували російську агресію. Як повідомила пресслужба СБУ 20 лютого, один із фігурантів справи проживає у Києві. Він розповсюджував фейки за допомогою видання "UPN" та однойменного каналу на YouTube.