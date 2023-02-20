СБУ повідомила про підозру трьом блогерам за фейки й дискредитацію ЗСУ (фото)

Блогер з окупованого Криму, що завітав на ефір пропагандиста Соловйова, підозрюється в колабораціонізмі. Він виправдовує захоплення українського півострова ЗС РФ.

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Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру прокремлівським блогерам, що розповсюджували фейки та підтримували російську агресію. Про це розповіли у пресслужбі відомства.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на ще трьох ворожих пропагандистів, які займалися інформаційно-підривною діяльністю проти України. Зловмисники активно поширювали фейки про внутрішньополітичну ситуацію в Україні та дискредитували Сили оборони. Для розповсюдження деструктивного контенту використовували власні інтернет-ресурси, які тісно пов’язані з російськими спецслужбами та підконтрольними їм ботофермами", — заявили службовці.

Блогер, якого підозрюють в дискредитації ЗСУ та спробах повалення конституційного ладу, проживає у Києві. Він поширював дезінформацію щодо матеріально-технічного забезпечення українських військових, поділились у відомстві. Для розповсюдження фейків столичний блогер використовував видання "UPN" та однойменний канал на ютубі.

"Встановлено, що сюжети ворожого блогера регулярно використовували російські спецслужби та кремлівські пропагандисти для підготовки і проведення ворожих інформ-диверсій. Крім того, він причетний до спроби організації замовних акцій "протесту" у Києві, спрямованих на розхитування внутрішньої обстановки в столиці", — розповіли в СБУ.

Фокус знайшов онлайн-видання та ютуб-канал з такою назвою. Автор публікував відео, в яких різні люди розповідають про відсутність підготовки мобілізованих хлопців в Україні. В одному з відео чоловічий голос порівнює бійців ЗСУ з м’ясом. Його представляють як пораненого солдата, що перебуває у госпіталі, однак фото чи відео з його обличчям відсутні.

На сайті онлайн-видання ще 2 вересня 2022 року опублікували оголошення, що команда призупиняє свою діяльність. Автори вважають, що давали читачам більше за ефіри телемарафону: "Протягом цих трьох місяців ми докладали максимум зусиль, щоб Ви мали змогу знати дещо більше, аніж пропонує глядачу "ящик" з "єдиним марафоном"".

[ + – ] Оголошення на сайті UPN про припинення діяльності Фото: скріншот

Також про підозру в колабораціонізмі оголошено блогеру з тимчасово окупованого Криму, який веде кілька ютуб-каналів та зібрав мільйонну аудиторію. Понад 1,5 млн підписників дивляться відео з виправданнями дій Росії.

"Саме він є одним з частих гостей прямих телеефірів кремлівських пропагандистів, у тому числі на ток-шоу Соловйова", — повідомили в пресслужбі СБУ.

Співробітники відомства підозрюють у підривній діяльності проти України колишнього мешканця Одеси, що нині переховується в Донецьку. Він збирав у соцмережах гроші для окупантів.

"Встановлено, що у червні 2021 року зловмисник створив Телеграм-канал "прізрак новоросії", де закликав до збору грошей на підтримку російських окупаційних угруповань РФ", — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, 20 лютого СБУ повідомила про оголошення підозри 30 вчителям. Педагоги займались русифікацією українських шкіл та підозрюються в колабораціонізмі. Співробітники відомства викрили керівників двох навчальних закладів, що знищили українські підручники та нав'язували кремлівське бачення історії нашої держави.

Також 16 лютого стало відомо про визнання винним в суді священника-колаборанта. Священник УПЦ МП проведе 7 років за ґратами за співпрацю з окупантами. Він агітував парафіян голосувати на псевдореферендумі за приєднання регіону до РФ.