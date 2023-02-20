30 вчителів-колаборантів отримали підозри за співпрацю з окупантами, — СБУ

"Влада" окупованих територій змушувала вчителів працювати за російськими програмами, але деякі робили це добровільно. Їм вручили повідомлення про підозру у пособництві з окупантами.

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Служба безпеки України викрила понад 30 педагогів-колаборантів, які займалися русифікацією окупованих українських шкіл. Про це йдеться у пресрелізі відомства.

У СБУ регулярно знаходять на окупованих територіях шанувальників політики президента РФ Володимира Путіна, які підтримують його дії щодо України, та допомагають агресорам запроваджувати російські програми у сфері освіти.

З початком 2023 року понад 30 освітян отримали повідомлення про підозру у добровільній співпраці з ворогом.

"Серед них – керівники створених російськими окупантами "відділів освіти", а також директори захоплених українських шкіл та ліцеїв. У процесі стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні викрито керівників двох середніх навчальних закладів, які знищили українські підручники та нав'язували кремлівське бачення історії нашої держави", — йдеться у повідомленні відомства.

Вчителів окупаційна влада змушувала проводити заняття російською мовою, а у разі відмови загрожувала та залякувала.

До речі, у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку ідентифікували голову місцевого відділення освіти "ЛНР". З вересня минулого року її робота полягала у тому, щоб поновлювати роботу освітніх інституцій на користь Росії.

Фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Нагадаємо, 20 лютого у СБУ повідомили, що колишній співробітник українських спецслужб проведе 14,5 років у в'язниці за держзраду. Обвинувачений збирав дані про своїх колег, після чого передавав їх російським спецслужбам. Перед ним було поставлено завдання знайти місце базування української авіації.

15 лютого СБУ завадила росіянам привласнити українські судна в Іспанії, загальна вартість яких понад 10 мільйонів доларів. На суди наклали арешт, а винуватцям загрожує 12 років за ґратами.