Схема зірвалась: СБУ завадили росіянам привласнити українські судна в Іспанії (фото)

Підсанкційна компанія з РФ домовилась з українським підприємством про передачу суден на 10 млн доларів "для погашення боргу". На судна наклали арешт, а винуватцям загрожує 12 років за ґратами.

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Служба безпеки України провела спільну операцію з іспанськими колегами. Правоохоронці запобігли спробам російської компанії привласнити українські судна. Деталями задуму злочинців поділились в пресслужбі СБУ.

"Керівництво підсанкційної компанії з РФ намагалось заволодіти двома українськими промисловими суднами, які перебувають на території іспанського порту. Загальна вартість кораблів – понад 10 млн доларів", — розповіли правоохоронці.

Для реалізації плану росіяни звернулись до посадовців українського держпідприємства. Компанія ніби-то домовилась про оренду плавзасобів бізнес-структурою, що контролюється Росією.

"Потім учасники схеми створили штучні умови для передачі суден російській компанії нібито за погашення боргу у вигляді арештованих активів в Україні", — поділились службовці.

[ + – ] Судно, яке намагалась правласнити російська компанія в Іспанії Фото: Пресслужба СБУ

Та вкрасти судна не вийшло — махінації викрили. Причетні до її організації встановлені, а передача майна заблокована. Нині плавзасоби знаходяться під арештом, але після розслідування повернуться у власність України.

"Зловмисникам загрожує покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна", — заявили в Службі безпеки.

Нагадаємо, сьогодні Фокус з посиланням на пресреліз відомства повідомляв, що СБУ оголосила про підозру "вагнерівцю". Доброволець з Білорусі воював з липня минулого року й у листопаді потрапив у полон. Підписав контракт, бо хотів заробити, й вже приблизно за два тижні опинився на фронті. Окупант поскаржився українцям, що у ПВК "Вагнер" тортури є нормою і постійно позбавляють зарплатні за непослух.

Раніше, 13 лютого, в Офісі генпрокурора повідомили про втечу чергового колаборанта. Учасник популярного українського талант-шоу перейшов на бік Росії та навіть обійняв посаду "заступника мера" в окупованій Балаклії. Чоловік втік з окупантами до того, як ЗСУ звільнили місто. Раніше харків’янин показував трюки: бив себе сокирою та ковтав вогонь.