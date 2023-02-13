Учасник популярних в Україні шоу перейшов на бік РФ: йому висунули підозру (відео)

Під час окупації Балаклії колаборант обійняв посаду "заступника мера", але згодом втік звідти разом із відступаючими росіянами.

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Шоумену з Харкова, який прославився у 2010 році, беручи участь в популярних шоу, де показував "трюки" — бив себе сокирою в живіт, засовував у ніс цвяхи і ковтав палаючий факел, повідомлено про підозру в колабораціонізмі. Про це повідомляється на сторінці Офісу генерального прокурора.

Слідство з'ясувало, що чоловік ще 2014 року зайняв антиукраїнську позицію. Підозрюваний був керівником організації "Союз народної єдності" та одним із авторів сепаратистського проєкту "Дорожня карта Новоросії". Згодом мігрував на територію РФ.

"Під час окупації Балаклії підозрюваний обійняв псевдопосаду "заступника мера" цього міста. Він так зрадів призначенню, що публічно зрізав табличку з ім'ям легітимного голови Ізюмської РДА. Наприкінці липня 2022 року став "головою" так званої "Борівської військово-цивільної адміністрації"", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Під час окупації регіону чоловік проводив службові наради з керівниками комунальних підприємств та державних установ. Крім того, він організовував подання запитів до РФ, в яких зазначав потреби цих підприємств та установ, з проханням, щоб російська влада допомогла їх вирішити.

"Напередодні деокупації підозрюваний втік із Борової разом із російськими військовими. Досудове розслідування та оперативний супровід – СБУ", — повідомили в Офісі генпрокурора.

За інформацією журналістів, йдеться про Сергія Агаркова.

У липні 2022 року Фокус повідомляв, що в окупованому російськими військами місті Балаклія Харківській області посаду заступника керівника місцевої окупаційної адміністрації обіймає Сергій Агарков, колишній учасник проєкту "Україна має талант".

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 13 лютого Служба безпеки України повідомила про викриття колаборанта, який влаштувався до Червоного Хреста, щоб виїхати з України.

Крім того, Фокус 6 лютого повідомляв, що співробітники Служби безпеки України провели чергову операцію із затримання російських агентів, які вели підготовку ракетних ударів по залізничних вузлах та об'єктах енергетичної інфраструктури Одеси та Херсона.