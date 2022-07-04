Вставляв цвяхи в ніс. Окупованим містом під Харковом керує учасник "Україна має талант"

На опублікованому відео "заступник мера" Сергій Агарков у Балаклійській міськраді зриває табличку з ім'ям голови Ізюмської райдержадміністрації Степана Масельського. "Повірте, повісимо назад", — прокоментував інцидент Масельський.

В окупованій російськими військами місті Балаклія Харківській області посаду заступника керівника місцевої окупаційної адміністрації обіймає Сергій Агарков, колишній учасник проєкту "Україна має талант". Чоловік відомий вміннями йоги: може помістити цвяхи у свій ніс і витримати удар сокирою в живіт. Про це повідомляє "Суспільне".

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Місцева окупаційна адміністрація виклала в мережу відеозапис із будівлі Балаклійської міськради, на якій так званий "заступник мера" Сергій Агарков зриває табличку з ім'ям Степана Масельського, голови Ізюмської райдержадміністрації. В цьому Агаркову допомагав ще один колабораціоніст Сергій Моїсеєв, який раніше проживав у Харкові, а після Революції Гідності теж виїхав у РФ. Агарков очолював проросійське об'єднання "Союз народної єдності" до 2014 року.

[ + – ] Голова Балаклійської міськради Степан Масельський пообіцяв повернути табликну на місце

Реакція Масельського

Голова районної адміністрації Степан Масєльський дав коментарі журналістам. За його словами, він не бачив відео, зняте окупантами в Балаклійській міськраді й не хоче переглядати відеоролики окупантів, колабораціоністів та інших зрадників.

"Повірте, повісимо назад", — сказав Масельський, який зараз займається відправкою до Ізюмського району гуманітарної допомоги.

Місто Балаклія захоплене на початку березня. Відомо про те, що мер Іван Столбовий вирішив співпрацювати з РФ, а згодом виїхав із міста на територію РФ. Наразі йог підозрюють у держзраді.

Раніше Фокус повідомляв, що нашим військовим потрібно блокувати постачання угруповання російських військ в Ізюмі. За словами Олега Жданова, тоді ізюмське угруповання виявиться без постачання і довго не протримається, і снаряди HIMARS діставатимуть до залізниці.

Нагадаємо, що, згідно з даними розвідки, після Лисичанська наступною метою Росії буде захоплення всієї Донецької області. На Донбасі російські війська ведуть війну на виснаження — і будь-які зміни найближчими тижнями малоймовірні.