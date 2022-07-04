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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Вставляв цвяхи в ніс. Окупованим містом під Харковом керує учасник "Україна має талант"

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Сергій Агарков, колабораціонізм,
Фото: balaclaya_life | Сергій Агарков може помістити цвяхи у свій ніс та витримати удар сокирою у живіт

На опублікованому відео "заступник мера" Сергій Агарков у Балаклійській міськраді зриває табличку з ім'ям голови Ізюмської райдержадміністрації Степана Масельського. "Повірте, повісимо назад", — прокоментував інцидент Масельський.

В окупованій російськими військами місті Балаклія Харківській області посаду заступника керівника місцевої окупаційної адміністрації обіймає Сергій Агарков, колишній учасник проєкту "Україна має талант". Чоловік відомий вміннями йоги: може помістити цвяхи у свій ніс і витримати удар сокирою в живіт. Про це повідомляє "Суспільне".

Місцева окупаційна адміністрація виклала в мережу відеозапис із будівлі Балаклійської міськради, на якій так званий "заступник мера" Сергій Агарков зриває табличку з ім'ям Степана Масельського, голови Ізюмської райдержадміністрації. В цьому Агаркову допомагав ще один колабораціоніст Сергій Моїсеєв, який раніше проживав у Харкові, а після Революції Гідності теж виїхав у РФ. Агарков очолював проросійське об'єднання "Союз народної єдності" до 2014 року.

Голова Балаклійської міськради, Степан Масельський,
Голова Балаклійської міськради Степан Масельський пообіцяв повернути табликну на місце

Реакція Масельського

Голова районної адміністрації Степан Масєльський дав коментарі журналістам. За його словами, він не бачив відео, зняте окупантами в Балаклійській міськраді й не хоче переглядати відеоролики окупантів, колабораціоністів та інших зрадників.

"Повірте, повісимо назад", — сказав Масельський, який зараз займається відправкою до Ізюмського району гуманітарної допомоги.

Місто Балаклія захоплене на початку березня. Відомо про те, що мер Іван Столбовий вирішив співпрацювати з РФ, а згодом виїхав із міста на територію РФ. Наразі йог підозрюють у держзраді.

Раніше Фокус повідомляв, що нашим військовим потрібно блокувати постачання угруповання російських військ в Ізюмі. За словами Олега Жданова, тоді ізюмське угруповання виявиться без постачання і довго не протримається, і снаряди HIMARS діставатимуть до залізниці.

Нагадаємо, що, згідно з даними розвідки, після Лисичанська наступною метою Росії буде захоплення всієї Донецької області. На Донбасі російські війська ведуть війну на виснаження — і будь-які зміни найближчими тижнями малоймовірні.