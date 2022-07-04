UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

Вставлял гвозди в нос. Оккупированным городом под Харьковом руководит участник "Україна має талант"

1814
Сергей Агарков, коллаборационизм,
Фото: balaclaya_life | Сергей Агарков может поместить гвозди в свой нос и выдержать удар топором в живот.

На опубликованном видео "заместитель мэра" Сергей Агарков в Балаклейском горсовете срывает табличку с именем главы Изюмской райгосадминистрации Степана Масельского. "Поверьте, повесим назад", — прокомментировал инцидент Масельский.

В оккупированной российскими войсками городе Балаклея Харьковской области должность замруководителя местной оккупационной администрации занимает Сергей Агарков, бывших участник проекта "Україна має талант". Мужчина известен умениями по части йоги: может поместить гвозди в свой нос и выдержать удар топором в живот. Об этом сообщает "Суспильне".

Местная оккупационная администрация выложила в сеть видеозапись из здания Балаклейского горсовета, на которой так называемый "заместитель мэра" Сергей Агарков срывает табличку с именем Степана Масельского, главы Изюмской райгосадминистрации. В этом Агаркову помогал еще один коллаборационист Сергей Моисеев, который ранее проживал в Харькове, а после после Революции Достоинства тоже выехал в РФ. Агарков возглавлял пророссийское объединение "Союз народного единства" до 2014 года.

Глава Балаклейского горсовета, Степан Масельский,
Глава Балаклейского горсовета Степан Масельский пообещал вернуть табличку на место.

Реакция Масельского

Глава районной администрации Степан Масельский дал комментарии журналистам. По его словам, он не видел видео, снятое оккупантами в Балаклейском горсовете и не хочет просматривать видеоролики оккупантов, коллаборационистов и прочих предателей.

"Поверьте, повесим назад", — сказал Масельский, который сейчас курирует отправку в Изюмский район гуманитарной помощи.

Город Балаклея был захвачен в начале марта. Известно о том, что мэр Иван Столбовой решил сотрудничать с РФ, а впоследствии выехал из города на территорию РФ. Сейчас он подозревается в госизмене.

Ранее Фокус сообщал, что нашим военным нужно блокировать снабжение группировки российских войск в Изюме. По словам Олега Жданова, тогда изюмская группировка окажется без снабжения и долго не продержится, — и снаряды HIMARS будут доставать до железной дороги.

Напомним, что, согласно данным разведки, после Лисичанска следующей целью России будет захват всей Донецкой области. На Донбассе российские войска ведут войну на истощение — и какие бы то ни было перемены в ближайшие недели маловероятны.