Вставлял гвозди в нос. Оккупированным городом под Харьковом руководит участник "Україна має талант"

На опубликованном видео "заместитель мэра" Сергей Агарков в Балаклейском горсовете срывает табличку с именем главы Изюмской райгосадминистрации Степана Масельского. "Поверьте, повесим назад", — прокомментировал инцидент Масельский.

В оккупированной российскими войсками городе Балаклея Харьковской области должность замруководителя местной оккупационной администрации занимает Сергей Агарков, бывших участник проекта "Україна має талант". Мужчина известен умениями по части йоги: может поместить гвозди в свой нос и выдержать удар топором в живот. Об этом сообщает "Суспильне".

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Местная оккупационная администрация выложила в сеть видеозапись из здания Балаклейского горсовета, на которой так называемый "заместитель мэра" Сергей Агарков срывает табличку с именем Степана Масельского, главы Изюмской райгосадминистрации. В этом Агаркову помогал еще один коллаборационист Сергей Моисеев, который ранее проживал в Харькове, а после после Революции Достоинства тоже выехал в РФ. Агарков возглавлял пророссийское объединение "Союз народного единства" до 2014 года.

[ + – ] Глава Балаклейского горсовета Степан Масельский пообещал вернуть табличку на место.

Реакция Масельского

Глава районной администрации Степан Масельский дал комментарии журналистам. По его словам, он не видел видео, снятое оккупантами в Балаклейском горсовете и не хочет просматривать видеоролики оккупантов, коллаборационистов и прочих предателей.

"Поверьте, повесим назад", — сказал Масельский, который сейчас курирует отправку в Изюмский район гуманитарной помощи.

Город Балаклея был захвачен в начале марта. Известно о том, что мэр Иван Столбовой решил сотрудничать с РФ, а впоследствии выехал из города на территорию РФ. Сейчас он подозревается в госизмене.

Ранее Фокус сообщал, что нашим военным нужно блокировать снабжение группировки российских войск в Изюме. По словам Олега Жданова, тогда изюмская группировка окажется без снабжения и долго не продержится, — и снаряды HIMARS будут доставать до железной дороги.

Напомним, что, согласно данным разведки, после Лисичанска следующей целью России будет захват всей Донецкой области. На Донбассе российские войска ведут войну на истощение — и какие бы то ни было перемены в ближайшие недели маловероятны.