Участник популярных в Украине шоу перешел на сторону РФ: ему предъявили подозрение (видео)

Во время оккупации Балаклеи коллаборант занял должность "заместителя мэра", но в последствии сбежал оттуда вместе с отступающими россиянами.

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Шоумену из Харькова, который прославился в 2010 году участвуя в популярных шоу, где показывал "трюки" — бил себя топором в живот, засовывал в нос гвозди и глотал горящий факел, сообщено о подозрении в коллаборационизме. Об этом сообщается на странице Офиса генерального прокурора.

Следствие выяснило, что мужчина еще в 2014 году занял антиукраинскую позицию. Подозреваемый был руководителем организации "Союз народного единства" и одним из авторов сепаратистского проекта "Дорожная карта Новороссии". В последствии мигрировал на территорию РФ.

"Во время оккупации Балаклеи подозреваемый обнял псевдодолжность "заместителя мэра" этого города. Он так обрадовался назначению, что публично срезал табличку с именем легитимного председателя Изюмской РГА. В конце июля 2022 года стал "главой" так называемой "Боровской военно-гражданской администрации"", — сообщили в Офисе генпрокурора.

Во время оккупации региона мужчина проводил служебные совещания с руководителями коммунальных предприятий и государственных учреждений. Кроме того, он организовывал представление запросов в РФ, в которых отмечал потребности этих предприятий и учреждений, с просьбой, чтобы российские власти помогли их решить.

"Накануне деоккупации подозреваемый сбежал из Боровой вместе с российскими военными. Досудебное расследование и оперативное сопровождение – СБУ", — сообщили в Офисе генпрокурора.

По информации издания журналистов, речь идет о Сергее Агаркове.

В июле 2022 года Фокус сообщал, что в оккупированной российскими войсками городе Балаклея Харьковской области должность замруководителя местной оккупационной администрации занимает Сергей Агарков, бывших участник проекта "Україна має талант".

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 13 февраля Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении коллаборанта, который устроился в Красный Крест, чтобы выехать из Украины.

Кроме того, Фокус 6 февраля сообщал, что сотрудники Службе безопасности Украины провели очередную операцию по задержанию российских агентов, которые вели подготовку ракетных ударов по железнодорожных узлах и объектах энергетической инфраструктуры Одессы и Херсона.