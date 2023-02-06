Готовили ракетный удар по Одессе и Херсону: СБУ показала задержание коллаборантов (фото)

В Украине задержали очередных коллаборантов, которые сотрудничали с российскими спецслужбами и готовили серию провокаций в южных областях страны.

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В Службе безопасности Украины провели очередную операцию по задержанию российских агентов, которые вели подготовку ракетных ударов по железнодорожных узлах и объектах энергетической инфраструктуры Одессы и Херсона. Об этом говорится на страницах ведомства в социальных сетях.

Специалистами по кибербезопасности были выкрыты агенты ФСБ, которые проводили диверсионные мероприятия в прифронтовых городах южного направления.

Им было приказано собирать разведывательные данные о том, где базируются и куда перемещаются украинские подразделения военных на Таврийском направлении. Кроме того, они передавали российским оккупантам локации критической инфраструктуры непосредственно в Одессе и Херсоне.

"Прежде всего, агрессора интересовали точные координаты местных объектов Укрзализныци и энергогенерирующих предприятий. В случае получения развединформации оккупанты планировали использовать ее для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским городам", — говорится в сообщении СБУ.

Сотрудникам ведомства удалось сработать на опережение и установить местонахождение этих агентов. Завербованы они были уже после начала полномасштабного вторжения, и пребывали на постоянной связи с кадровым сотрудником ФСБ в Ростовской области по псевдониму "Буба Касторский". Он отдавал им различные приказы и задания.

Во время обысков у преступников изъяли смартфоны со всеми доказательствами и перепиской в мессенджере Telegram.

"В настоящее время обоим задержанным следователи Службы безопасности сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", — подытожили в СБУ.

Напомним, что Служба безопасности 3 февраля сообщила о разоблачении и ликвидации схем по разворовыванию бюджетных средств, которые выделялись на закупку продовольствия для Сил обороны Украины. Они нанесли ущерб государству на 119,5 миллионов гривен.

Также 1 февраля Служба безопасности Украины задержала сотрудника "Укроборонпрома", работавшего на российскую военную разведку. Задержанный оказался российским агентом, получившим задачу устроиться в украинскую оборонную компанию для сбора разведданных в пользу страны-агрессора.