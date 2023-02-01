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Военный Фокус Российско-украинская война

Передавал секретные данные"Укроборонпрома": СБУ задержала агента РФ (фото)

задержание, шпион, сбу, укроборонпром
Фото: СБУ | Сотрудники СБУ задержали российского агента, который работал в "Укроборонпроме"

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в государственном предательстве, совершенном в условиях военного положения.

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Служба безопасности Украины задержала сотрудника "Укроборонпрома", работавшего на российскую военную разведку. Информация об этом появилась в официальном Телеграм-канале СБУ.

Задержанный оказался российским агентом, получившим задачу устроиться в украинскую оборонную компанию для сбора разведданных в пользу страны-агрессора. Он скрыто собирал информацию об украинском вооружении, которое поступает подразделениям ВСУ на восточном и южном фронтах.

задержание, шпион, сбу, укроборонпром Fullscreen
Злоумышленник готовил "отчеты" для оккупантов о последствиях российских ракетных ударов по столице
Фото: СБУ

Кроме того, злоумышленник готовил "отчеты" для оккупантов о последствиях российских ракетных ударов по столице. Для этого ездил по городу и фиксировал внешний облик украинских объектов после обстрелов.

задержание, шпион, сбу, укроборонпром Fullscreen
Сотрудники СБУ разоблачили шпиона еще в начале разведывательно-подрывной деятельности
Фото: СБУ

Полученные сведения вражеский агент передавал через анонимные мессенджеры сотруднику Главного управления международного военного сотрудничества министерства обороны РФ.

задержание, шпион, сбу, укроборонпром Fullscreen
Злоумышленник скрыто собирал информацию об украинском вооружении
Фото: СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили его еще в начале разведывательно-подрывной деятельности и поэтапно задокументировали преступные действия. Задержанному уже сообщили о подозрении в государственном предательстве, совершенном в условиях военного положения.

сбу, шпион, укроборонпром Fullscreen
Задержанному уже сообщили о подозрении в государственном предательстве, совершенном в условиях военного положения
Фото: СБУ

Напомним, в начале января под Киевом задержали агента ФСБ РФ. Жителя Белой Церкви россияне завербовали в декабре прошлого года. Коллаборант передавал РФ данные об украинских войсках через анонимный телеграм-канал.

Фокус также писал, что в коне января в Харькове задержали агента РФ, который корректировал удары по городу. По словам правоохранителей, задержанный собирал информацию о перемещении и местах базирования украинских военных, после чего передавал всю информацию оккупантам посредством мессенджера Telegram.