Передавал секретные данные"Укроборонпрома": СБУ задержала агента РФ (фото)

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в государственном предательстве, совершенном в условиях военного положения.

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Служба безопасности Украины задержала сотрудника "Укроборонпрома", работавшего на российскую военную разведку. Информация об этом появилась в официальном Телеграм-канале СБУ.

Задержанный оказался российским агентом, получившим задачу устроиться в украинскую оборонную компанию для сбора разведданных в пользу страны-агрессора. Он скрыто собирал информацию об украинском вооружении, которое поступает подразделениям ВСУ на восточном и южном фронтах.

[ + – ] Злоумышленник готовил "отчеты" для оккупантов о последствиях российских ракетных ударов по столице Фото: СБУ

Кроме того, злоумышленник готовил "отчеты" для оккупантов о последствиях российских ракетных ударов по столице. Для этого ездил по городу и фиксировал внешний облик украинских объектов после обстрелов.

[ + – ] Сотрудники СБУ разоблачили шпиона еще в начале разведывательно-подрывной деятельности Фото: СБУ

Полученные сведения вражеский агент передавал через анонимные мессенджеры сотруднику Главного управления международного военного сотрудничества министерства обороны РФ.

[ + – ] Злоумышленник скрыто собирал информацию об украинском вооружении Фото: СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили его еще в начале разведывательно-подрывной деятельности и поэтапно задокументировали преступные действия. Задержанному уже сообщили о подозрении в государственном предательстве, совершенном в условиях военного положения.

[ + – ] Задержанному уже сообщили о подозрении в государственном предательстве, совершенном в условиях военного положения Фото: СБУ

Напомним, в начале января под Киевом задержали агента ФСБ РФ. Жителя Белой Церкви россияне завербовали в декабре прошлого года. Коллаборант передавал РФ данные об украинских войсках через анонимный телеграм-канал.

Фокус также писал, что в коне января в Харькове задержали агента РФ, который корректировал удары по городу. По словам правоохранителей, задержанный собирал информацию о перемещении и местах базирования украинских военных, после чего передавал всю информацию оккупантам посредством мессенджера Telegram.