Передавал секретные данные"Укроборонпрома": СБУ задержала агента РФ (фото)
Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в государственном предательстве, совершенном в условиях военного положения.
Служба безопасности Украины задержала сотрудника "Укроборонпрома", работавшего на российскую военную разведку. Информация об этом появилась в официальном Телеграм-канале СБУ.
Задержанный оказался российским агентом, получившим задачу устроиться в украинскую оборонную компанию для сбора разведданных в пользу страны-агрессора. Он скрыто собирал информацию об украинском вооружении, которое поступает подразделениям ВСУ на восточном и южном фронтах.
Кроме того, злоумышленник готовил "отчеты" для оккупантов о последствиях российских ракетных ударов по столице. Для этого ездил по городу и фиксировал внешний облик украинских объектов после обстрелов.
Полученные сведения вражеский агент передавал через анонимные мессенджеры сотруднику Главного управления международного военного сотрудничества министерства обороны РФ.
Сотрудники СБУ разоблачили его еще в начале разведывательно-подрывной деятельности и поэтапно задокументировали преступные действия. Задержанному уже сообщили о подозрении в государственном предательстве, совершенном в условиях военного положения.
Напомним, в начале января под Киевом задержали агента ФСБ РФ. Жителя Белой Церкви россияне завербовали в декабре прошлого года. Коллаборант передавал РФ данные об украинских войсках через анонимный телеграм-канал.
Фокус также писал, что в коне января в Харькове задержали агента РФ, который корректировал удары по городу. По словам правоохранителей, задержанный собирал информацию о перемещении и местах базирования украинских военных, после чего передавал всю информацию оккупантам посредством мессенджера Telegram.