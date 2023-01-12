Собирал данные о складах ВСУ: под Киевом задержали агента ФСБ РФ

Жителя Белой Церкви россияне завербовали в декабре прошлого года. Коллаборант передавал РФ данные об украинских войсках через анонимный телеграм-канал. Теперь ему грозит пожизненное.

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Служба безопасности Украины задержала жителя Белой Церкви Киевской области, которые собирал для РФ данные об украинских войсках и объектах инфраструктуры по указанию ФСБ. Теперь ему грозит пожизненный срок. Об этом пишет пресс-служба СБУ в четверг, 12 января.

По данным силовиков, жителя Киевской области российские спецслужбы завербовали в декабре прошлого года. После письменного согласия на сотрудничество с противником мужчина получил псевдоним "Тень" — ему поручили вести разведывательно-подрывную деятельность на территории страны. В частности, по указанию ФСБ, он объезжал местность и собирал данные о местоположении и перемещении украинских сил обороны в Киевской области.

Коллаборант передавал России данные об объектах критической инфраструктуры, энергогенерирующих предприятиях — эта информация была необходима врагу для ударов по региону. Также он пытался найти штабы управления и склады с артиллерийским вооружением ВСУ.

Контрразведке СБУ удалось задержать агента ФСБ во время того, как тот пытался собрать данные об украинских военных базах. По версии следователей, мужчина передавал информацию ФСБ через анонимный телеграм-канал, куда загружал фотографии и видео с привязкой к геолокации.

"Установлено, что в дальнейшем злоумышленник должен создать разветвленную агентурную сеть для большего "покрытия" региона по сбору разведданных в пользу ФСБ. Во время обысков по адресу жительства задержанного правоохранители изъяли мобильные телефоны с поличным с агрессором. Также у фигуранта обнаружен российский паспорт и прокремлевская символика", — говорится в сообщении.

СБУ сообщила мужчине о подозрении по статье о государственной измене, ему грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в этом месяце в Службе безопасности Украины сообщили, что с момента полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину было выявлено более 600 агентов и шпионов страны-агрессора.

Ранее мы писали, что в декабре суд в российском городе Хабаровск приговорил местного жителя Вячеслава Мамукова к 12,5 годам колонии строгого режима за попытку передать секретные данные о мостах в РФ украинским спецслужбам.