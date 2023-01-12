Збирав дані про склади ЗСУ: під Києвом затримали агента ФСБ РФ

Мешканця Білої Церкви росіяни завербували у грудні минулого року. Колаборант передавав РФ дані про українські війська через анонімний телеграм-канал. Тепер йому загрожує довічне.

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Служба безпеки України затримала жителя Білої Церкви Київської області, який збирав для РФ дані про українські війська й об'єкти інфраструктури за вказівкою ФСБ. Тепер йому загрожує довічний термін. Про це пише пресслужба СБУ в четвер, 12 січня.

За даними силовиків, мешканця Київської області російські спецслужби завербували у грудні минулого року. Після письмової згоди на співпрацю з противником чоловік отримав псевдонім "Тінь" — йому доручили вести розвідувально-підривну діяльність на території країни. Зокрема, за вказівкою ФСБ, він об'їжджав місцевість і збирав дані про місцезнаходження та переміщення українських сил оборони в Київській області.

Колаборант передавав Росії дані про об'єкти критичної інфраструктури, енергогенерувальні підприємства — ця інформація була необхідна ворогові для ударів по регіону. Також він намагався знайти штаби управління та склади з артилерійським озброєнням ЗСУ.

Контррозвідці СБУ вдалося затримати агента ФСБ під час того, як той намагався зібрати дані про українські військові бази. За версією слідчих, чоловік передавав інформацію ФСБ через анонімний телеграм-канал, куди завантажував фото та відео із прив'язкою до геолокації.

"Встановлено, що надалі зловмисник має створити розгалужену агентурну мережу для більшого "покриття" регіону зі збору розвідданих на користь ФСБ. Під час обшуків за адресою проживання затриманого правоохоронці вилучили мобільні телефони на місці злочину з агресором. Також у фігуранта виявлено російський паспорт і прокремлівську символіку", — йдеться у повідомленні.

СБУ повідомила чоловіку про підозру за статтею про державну зраду, йому загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, цього місяця у Службі безпеки України повідомили, що з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну було виявлено понад 600 агентів і шпигунів країни-агресора.

Раніше ми писали, що у грудні суд у російському місті Хабаровськ засудив місцевого жителя В'ячеслава Мамукова до 12,5 років колонії суворого режиму за спробу передати секретні дані про мости в РФ українським спецслужбам.