Засудили до 12,5 року: росіянин хотів передати Україні дані про 30 мостів у РФ (відео)

За даними ФСБ РФ, мешканець Хабаровська В'ячеслав Мамуков збирався "продати українським спецслужбам" інформацію про транспортну інфраструктуру в Росії.

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Суд у російському місті Хабаровськ засудив місцевого жителя В'ячеслава Мамукова до 12,5 року колонії суворого режиму за спробу передати секретні дані українським спецслужбам. Про це пише агентство "РІА Новини" з посиланням на ФСБ РФ.

"Суд визнав Мамукова В.В. винним у скоєнні злочину, передбаченого статтею 275 КК Росії "Державна зрада", призначивши покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років і шість місяців у колонії суворого режиму", — повідомили у відомстві.

За версією ФСБ, росіянин хотів повідомити українській стороні інформацію про об'єкти транспортної інфраструктури в Росії.

[ + – ] ФСБ стверджує, що мешканець Хабаровська збирався передати в Україну дані про транспортну інфраструктуру в РФ

Як зазначається, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік, який мав доступ до закритої інформації, анонімно звернувся до українських спецслужб. Він нібито запропонував купити в нього "відомості, які могли бути використані на шкоду безпеці Росії, зокрема для здійснення диверсійних акцій".

У мережі опубліковані кадри затримання й допиту В'ячеслава Мамукова, на яких він дає свідчення та згадує, що йдеться про 30 мостів у Російській Федерації.

Нагадаємо, в окупованому Криму ФСБ затримала двох мешканців Севастополя. За версією російських спецслужб, затримані є "прихильниками української ідеології". Вони нібито збирали інформацію про об'єкти Міноборони та ФСБ РФ на півострові.

Наприкінці серпня в РФ заявили про затримання "шпигуна ГУР Міноборони України". Чоловік, за словами російських спецслужб, стежив за військовими об'єктами Курська та передавав інформацію українській стороні.