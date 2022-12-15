Приговорили к 12,5 годам: россиянин хотел передать Украине данные о 30 мостах в РФ (видео)

По данным ФСБ РФ, житель Хабаровска Вячеслав Мамуков собирался "продать украинским спецслужбам" информацию о транспортной инфраструктуре в России.

Related video

Суд в российском городе Хабаровск приговорил местного жителя Вячеслава Мамукова к 12,5 годам колонии строгого режима за попытку передать секретные данные украинским спецслужбам. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на ФСБ РФ.

"Суд признал Мамукова В.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного статья 275 УК России "Государственная измена", назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима", — сообщили в ведомстве.

По версии ФСБ, россиянин хотел сообщить украинской стороне информацию об объектах транспортной инфраструктуры в России.

[ + – ] ФСБ утверждает, что житель Хабаровска собирался передать в Украину данные о транспортной инфраструктуре в РФ

Как отмечается, после полномасштабного вторжения РФ в Украину мужчина, у которого был доступ к закрытой информации, анонимно обратился в украинские спецслужбы. Он якобы предложил купить у него "сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России, в том числе для совершения диверсионных акций".

В сети опубликованы кадры задержания и допроса Вячеслава Мамукова, на которых он дает признательные показания и упоминает, что речь идет о 30 мостах в Российской Федерации.

Напомним, в оккупированном Крыму ФСБ задержала двух жителей Севастополя. По версии российских спецслужб, задержанные являются "сторонниками украинской идеологии". Они якобы собирали информацию об объектах Минобороны и ФСБ РФ на полуострове.

В конце августа в РФ заявили о задержании "шпиона ГУР Минобороны Украины". Мужчина, по словам российских спецслужб, следил за военными объектами Курске и передавал информацию украинской стороне.