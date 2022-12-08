"Передавали данные СБУ": ФСБ задержало двух жителей Севастополя, их подозревают в "госизмене"

По версии российских спецслужб, задержанные являются "сторонниками украинской идеологии". Они собирали информацию об объектах Минобороны и ФСБ РФ на полуострове.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали двух жителей оккупированного Севастополя по делу о так называемой "государственной измене". Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ, передает агентство "РИА Новости".

По версии российских силовиков, задержанные являются "сторонниками украинской идеологии". В ФСБ считают, что мужчины собирали информацию о военных объектах на территории Севастополя и передавали данные в Украину.

"В результате проведения комплекса контрразведывательных мероприятий пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, подозреваемых в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Службы безопасности Украины", –– уточняется в сообщении ФСБ.

Как считают спецслужбы РФ, один из севастопольцев в 2016 году был завербован СБУ. После начала полномасштабной войны он передавал информацию о расположении объектов Минобороны РФ.

Летом этого года он привлек к "шпионажу" еще одного местного жителя, который якобы через WhatsApp передавал в Украину данные об объектах ФСБ.

В отношении задержанных крымчан возбуждены уголовные дела о "государственной измене". Ленинский районный суд Севастополя заключил мужчин под стражу сроком на два месяца.

Напомним, в конце августа Россия заявила о задержании якобы шпиона ГУР Минобороны Украины в Курске. Мужчина, по словам российских спецслужб, следил за военными объектами и передавал информацию украинской стороне.

Также ФСБ в Калининграде сообщило о задержании "сторонника Азова", планировавшего теракт в аэропорту города.