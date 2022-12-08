"Передавали дані СБУ": ФСБ затримало двох мешканців Севастополя, їх підозрюють у "держзраді"

За версією російських спецслужб, затримані є "прихильниками української ідеології". Вони збирали інформацію про об'єкти Міноборони та ФСБ РФ на півострові.

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Співробітники Федеральної служби безпеки Росії затримали двох мешканців окупованого Севастополя у справі про так звану "державну зраду". Про це повідомили у пресслужбі ФСБ, передає агентство "РИА Новости".

За версією російських силовиків, затримані є "прихильниками української ідеології". У ФСБ вважають, що чоловіки збирали інформацію про військові об'єкти на території Севастополя та передавали дані в Україну.

"В результаті проведення комплексу контррозвідувальних заходів припинено протиправну діяльність двох громадян РФ, підозрюваних у скоєнні державної зради у формі шпигунства на користь Служби безпеки України", — уточнюється в повідомленні ФСБ.

Як вважають спецслужби РФ, одного із севастопольців у 2016 році було завербовано СБУ. Після початку повномасштабної війни він передавав інформацію про розташування об'єктів Міноборони РФ.

Влітку цього року він залучив до "шпигунства" ще одного місцевого жителя, який нібито через WhatsApp передавав в Україну дані про об'єкти ФСБ.

Стосовно затриманих кримчан порушено кримінальні справи про "державну зраду". Ленінський районний суд Севастополя ув'язнив чоловіків під варту терміном на два місяці.

Нагадаємо, наприкінці серпня Росія заявила про затримання нібито шпигуна ГУР Міноборони України у Курську. Чоловік, за словами російських спецслужб, стежив за військовими об'єктами та передавав інформацію українській стороні.

Також ФСБ у Калінінграді повідомило про затримання "прихильника Азова", який планував теракт в аеропорту міста.