ФСБ затримала "прибічника Азова", який планував теракт в аеропорту Калінінграда, – ЗМІ (відео)

За повідомленнями російських пропагандистів, під час обшуку в громадянина РФ знайшли саморобний вибуховий пристрій потужністю близько 5 кг у тротиловому еквіваленті. ФСБ у його будинку "виявила" і листування з "Азовом".

ФСБ затримала 55-річного громадянина РФ, який нібито планував вчинити теракти в Калінінграді. Про це повідомляє агентство ТАСС із посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ Росії.

За повідомленнями російських ЗМІ, чоловік, ймовірно, хотів підірвати об'єкти Балтійського флоту і здійснювати теракт в аеропорту "Храброво" в Калінінграді.

Під час обшуку у схованці в росіянина знайшли саморобний вибуховий пристрій потужністю близько 5 кг у тротиловому еквіваленті, а також компоненти для виготовлення вибухівки.

Як пишуть пропагандисти, затриманий є прибічником українського батальйону "Азов". За версією ФСБ, усі теракти житель Калінінграда мав здійснити за "вказівкою координаторів "Азова", які знаходяться в Україні". Також в його будинку нібито знайшли листування з бійцями українського батальйону, "агітаційну літературу" і символіку забороненої в Росії організації.

Сам чоловік на відео розповідає, що в березні цього року він написав у чат-бот колишнього заступника міністра МВС України Антона Геращенка, а у квітні з ним нібито зв'язалися представники "Азова" із вказівками щодо підготовки теракту.

Слідчий підрозділ ФСБ порушив кримінальну справу за ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 (приготування до терористичного акту), ч. 1 ст. 223.1 (Незаконне виготовлення зброї) КК РФ.

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