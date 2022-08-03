Пожежа на 35 тис. квадратів: під Москвою горить склад інтернет-магазину Ozon (відео)
Як повідомляють росЗМІ, зі складу маркетплейсу евакуювали майже тисячу співробітників. Причини пожежі встановлюються, проте серед можливих версій називають підпал.
У місті Істра в районі Новоризького шосе в Підмосков'ї горить великий склад відомого російського маркетплейсу Ozon. Площа пожежі вже сягнула 35 тис. квадратних метрів. Про це повідомляє російське агентство "РИА Новости".
З території складу евакуювалося майже тисяча співробітників інтернет-магазину, більшість людей вибралася самотужки ще до прибуття рятувальників. Станом на 14:30 за київським часом відомо про одного загиблого.
У гасінні пожежі задіяно 21 одиницю техніки та 75 осіб особового складу МНС по Підмосков'ю. Як уточнюється, до гасіння пожежі планується залучити авіацію.
Очевидці повідомляють, що внаслідок займання впала частина даху й одна зі стін складу. Над об'єктом піднімається чорний стовп диму, який добре видно на знімках із місця події.
Причина — підпал
Причини пожежі встановлюються. Серед можливих версій у російських ЗМІ озвучують дві: підпал і несправність електрообладнання.
У російських ЗМІ вже повідомили, що пожежа обрушила акції компанії — вони впали на 15%.
Водночас у компанії пообіцяли компенсувати продавцям і клієнтам товари, які згоріли на складі.
OZON — найстаріший російський інтернет-магазин, і другий за обігом маркетплейс в РФ. Загальна площа складу в Підмосков'ї становить 40 тис. кв.
Нагадаємо, 17 липня у російській Уфі горить нова будівля Арбітражного суду Башкирії. У момент загоряння у будівлі було троє людей — вони не постраждали.
У червні в країні-агресорі також горіло найбільше газове родовище. У "Газпромі" повідомили, що на Уренгойському родовищі "відбулася розгерметизація".