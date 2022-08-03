Пожежа на 35 тис. квадратів: під Москвою горить склад інтернет-магазину Ozon (відео)

Як повідомляють росЗМІ, зі складу маркетплейсу евакуювали майже тисячу співробітників. Причини пожежі встановлюються, проте серед можливих версій називають підпал.

У місті Істра в районі Новоризького шосе в Підмосков'ї горить великий склад відомого російського маркетплейсу Ozon. Площа пожежі вже сягнула 35 тис. квадратних метрів. Про це повідомляє російське агентство "РИА Новости".

З території складу евакуювалося майже тисяча співробітників інтернет-магазину, більшість людей вибралася самотужки ще до прибуття рятувальників. Станом на 14:30 за київським часом відомо про одного загиблого.

У гасінні пожежі задіяно 21 одиницю техніки та 75 осіб особового складу МНС по Підмосков'ю. Як уточнюється, до гасіння пожежі планується залучити авіацію.

Очевидці повідомляють, що внаслідок займання впала частина даху й одна зі стін складу. Над об'єктом піднімається чорний стовп диму, який добре видно на знімках із місця події.

Причина — підпал

Причини пожежі встановлюються. Серед можливих версій у російських ЗМІ озвучують дві: підпал і несправність електрообладнання.

У російських ЗМІ вже повідомили, що пожежа обрушила акції компанії — вони впали на 15%.

Водночас у компанії пообіцяли компенсувати продавцям і клієнтам товари, які згоріли на складі.

OZON — найстаріший російський інтернет-магазин, і другий за обігом маркетплейс в РФ. Загальна площа складу в Підмосков'ї становить 40 тис. кв.

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