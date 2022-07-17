В Уфі горить нова будівля Арбітражного суду Башкирії

Стовп чорного диму видно навіть із віддалених районів міста

У РФ продовжуються пожежі адміністративних будівель. Так, сьогодні в Уфі, столиці Республіки Башкортостан спалахнула будівля Арбітражного суду. Про це повідомляє UFA1.

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Це нова будівля, яка знаходиться у центрі міста. Місцеві ЗМІ повідомляють, що спалахнула покрівля. На місці вже присутні чотири пожежні машини.

[ + – ] Пожежа в Уфі

Стовп чорного диму піднімається на кілька метрів, видно його навіть із околиць міста. У момент загоряння у будівлі було троє людей — вони не постраждали.

Нагадаємо, два дні тому невідомий підпалив шини біля поліцейської дільниці у Владивостоці. Будинок вигорів, як і машини, припарковані поряд.

А в Москві від удару блискавки спалахнув храм Іверської ікони Божої Матері на Вспольї на Великій Ординці.

Також в окупованому місті Зимогір'я на Луганщині горіли склади боєприпасів російських окупантів. З боку Бахмута прилетіла одна ракета тактичного комплексу "Точка-У", після чого розпочалася масштабна пожежа з детонацією боєприпасів.