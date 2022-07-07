Вдарила блискавка: у Москві горить храм РПЦ на Великій Ординці (відео)

У храмі, який є пам'яткою архітектури кінця XVIII століття, спалахнув купол над вівтарною частиною.

У московський храм Іверської ікони Божої Матері на Вспольї на Великій Ординці вдарила блискавка, в результаті в куполі над вівтарною частиною почалася пожежа. Про це 7 липня повідомило агентство ТАСС.

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На місце події виїхали співробітники Державної пожежної служби, які оперативно локалізували місце займання. За попередніми даними, вогонь поширився на два квадратні метри. Постраждалих немає.

"Пожежа ліквідована. Попередньою причиною пожежі стало влучення в купол храму блискавки", — повідомили агентству джерела в екстрених службах.

Храм Іверської ікони на Спілці

Вперше на цьому місці Вспольї церква з'явилася в 1673 і освячена на честь св. Георгія Змієборця. Православний храм на честь ікони Божої Матері Іверської, що на Великій Ординці, збудований пізніше — будівництво закінчено у 1802 році. Храм є пам'яткою архітектури кінця XVIII ст. Він побудований за проєктом архітектора Івана Егота, який працював у стилі класицизму та російської готики.

У 1930 році більшовики храм закрили. У ньому в різний час розташовувався клуб вагоноремонтного заводу та галерея сучасного мистецтва. 12 липня 1994 року храм було повернуто у власність РПЦ і зараз перебуває в юрисдикції Москворецького благочиння.

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Згодом у Відділі зовнішніх церковних зв'язків РПЦ образилися з приводу того, що Папа Римський в інтерв'ю журналістам нібито некоректно передав зміст розмови з патріархом Кирилом. У Відділі вважали, що Папа Франциск, коментуючи діалог із Патріархом Кирилом, обрав "некоректну тональність".