"Придворний священик": в РПЦ образилися щодо "некоректного тону" Папи Франциска

Представники РПЦ вважають, що глава Ватикану некоректно виклав суть бесіди з патріархом Кирилом, що позначиться на взаєминах двох церков.

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Відділ зовнішніх церковних зв'язків (ВЗЦЗ) РПЦ вважає, що Папа Римський Франциск в інтерв'ю виданню Corriere della Sera некоректно передав зміст розмови з патріархом Кирилом, де ієрарх російської церкви викладав свою позицію щодо війни в Україні. Про це повідомляє Служба комунікації ВЗЦЗ.

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Представники РПЦ висловили жаль з приводу того, що через два тижні глава Римської церкви дав коментарі італійській газеті з приводу розмови з патріархом Кирилом, використовуючи "некоректну тональність".

"Викликає жаль, що через півтора місяці після розмови з Патріархом Кирилом Папа Франциск обрав некоректну тональність для передавання змісту цієї розмови", — заявили у ВЗЦЗ.

Діячі РПЦ вважають, що подібні висловлювання Франциска навряд чи сприятимуть налагодженню конструктивного діалогу між Ватиканом та РПЦ, який вкрай необхідний у цей час.

Далі у заяві наводилося власне трактування бесіди двох ієрархів, і роз'яснювалася позиція патріарха Кирила щодо подій в Україні за останні 8 років. ВЗЦЗ також зазначили, що служба новин Ватикану коректно виклала контекст розмови, в якій Франциск закликав "об'єднатися у прагненні допомогти світу, підтримати стражденних, шукати шляхи миру, зупинити вогонь".

Однак у заяві жодного слова не було сказано про те, яку аналогію навів Папа Римський, характеризуючи взаємини патріарха Кирила та президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera глава Ватикану сказав, що предстоятель російської церкви не повинен ставати прислужником біля вівтаря Путіна. Папа Франциск зазначив, що ні він, ні його колега в РПЦ не працюють придворними священиками.

Папа Римський Франциск під час щотижневої аудієнції підняв український прапор, який був доставлений з Бучі, і назвав передмістя Києва містом-мучеником. Глава Ватикану зазначив, що кров безневинних людей у Бучі волає до неба і благає припинити війну.