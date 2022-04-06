Папа Римський підняв український прапор і назвав Бучу містом-мучеником

Папа Римський Франциск назвав трагедію в Бучі звірством і бійнею і заявив, що світ не забуде про український народ.

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Під час щотижневої аудієнції Папа Римський Франциск підняв український прапор, який привезли йому з Бучі, де російські окупанти жорстоко розправилися із сотнями мирних жителів. Понтифік назвав трагедію у передмісті Києва звірством і бійнею, а Бучу — містом-мучеником. Про це повідомляє Тhe Guardian.

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"Нещодавні новини з війни в Україні замість полегшення і надії принесли нові звірства, такі як бійня в Бучі. Жорстокість, яка стає все жахливішою, навіть щодо мирних жителів, беззахисних жінок і дітей. Це жертви, чия безневинна кров кричить у небо та благає: "Зупиніть цю війну! Хай замовкне зброя! Перестаньте сіяти смерть і руйнування". Учора саме з Бучі мені привезли цей прапор. Він родом із війни, саме з того міста-мученика, Бучі", — сказав понтифік.

Після того, як Папа Римський виголосив промову, він роздав кілька шоколадних яєць українським дітям, які втекли від війни. Понтифік додав, що світ не забуде український народ.

Нагадаємо, у Кремлі продовжують заперечувати причетність російських військових до масових вбивств у Бучі. За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, фото українців, з якими жорстоко розправилися російські окупанти у передмісті Києва, це "організована фальсифікація".