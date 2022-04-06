Папа Римский поднял украинский флаг и назвал Бучу городом-мучеником

Папа Римский Франциск назвал трагедию в Буче зверством и бойней и заявил, что мир не забудет об украинском народе

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В ходе еженедельной аудиенции Папа Римский Франциск поднял украинский флаг, который привезли ему из Бучи, где российские оккупанты жестоко рассправились с сотнями мирных жителей. Понтифик назвал трагедию в пригороде Киева зверством и бойней, а Бучу — городом-мучеником. Об этом сообщает Тhe Guardian.

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"Недавние новости с войны в Украине вместо облегчения и надежды принесли новые зверства, такие как бойня в Буче. Жестокость, которая становится все более ужасающей, даже по отношению к мирным жителям, беззащитным женщинам и детям. Это жертвы, чья невинная кровь вопиет к небу и умоляет: "Остановите эту войну! Пусть замолчит оружие! Перестаньте сеять смерть и разрушение". Вчера именно из Бучи мне привезли этот флаг. Он родом с войны, именно из того города-мученика, Бучи", — сказал понтифик.

После того, как Папа Римский произнес речь, он раздал несколько шоколадных пасхальных яиц украинским детям, бежавшим от войны. Понтифик добавил, что мир не забудет про украинский народ.

Напомним, в Кремле продолжают отрицать причастность российских военных к массовым убийствам в Буче. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, фотографии украинцев, с которыми жестоко рассправились российские оккупанты в пригороде Киева, это "организованная фальсификация".