"Придворный священник": в РПЦ оскорбились по поводу "некорректного тона" Папы Франциска

Представители РПЦ считают, что глава Ватикана некорректно изложил суть беседы с патриархом Кириллом, что отразится на взаимоотношениях двух церквей.

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Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ считает, что Папа Римский Франциск в интервью изданию Corriere della Sera некорректно передал содержание разговора с патриархом Кириллом, в котором иерарх русской церкви излагал свою позицию относительно войны в Украине. Об этом сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

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Представители РПЦ выразили сожаление о том, что спустя две недели глава Римской церкви дал комментарии итальянской газете по поводу разговора с патриархом Кириллом, используя "некорректную тональность".

"Вызывает сожаление, что полтора месяца спустя после разговора с Патриархом Кириллом Папа Франциск избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора", — заявили в ОВЦС.

Деятели РПЦ считают, что подобные высказывания Франциска вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога между Ватиканом и РПЦ, который крайне необходим в нынешнее время.

Далее в заявлении приводилась собственная трактовка беседы двух иерархов, и разъяснялась позиция патриарха Кирилла относительно событий в Украине в последние 8 лет. В ОВЦС также отметили, что служба новостей Ватикана корректно изложила контекст разговора, в котором Франциск призвал "объединиться в стремлении помочь миру, поддержать страждущих, искать пути мира, остановить огонь".

Однако в заявлении ни слова не было сказано о том, какую аналогию привел Папа Римский, характеризуя взаимоотношение патриарха Кирилла и президента РФ Владимира Путина.

Напомним, в интервью итальянской газете Corriere della Sera глава Ватикана сказал, что предстоятель русской церкви не должен становиться прислужником у алтаря Путина. Папа Франциск отметил, что ни он, ни его коллега в РПЦ не работают придворными священниками.

Папа Римский Франциск во время еженедельной аудиенции поднял украинский флаг, который был доставлен из Бучи, и назвал пригород Киева городом — мучеником. Глава Ватикана отметил, что кровь невинных людей в Буче вопиет к небу и умоляет прекратить войну.