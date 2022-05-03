Папа Римский назвал Патриарха Кирилла прислужником у алтаря Путина
"Брат, мы не придворные клирики", — заявил Франциск во время онлайн-встречи с главой РПЦ, который оправдывал вторжение российской армии.
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Папа Римский Франциск рассказал о том, что на днях провел онлайн-встречу с главой РПЦ Патриархом Кириллом, который с листа читал текст, оправдывающий вторжение российской армии в Украину. В ответ Франциск напомнил своему коллеги, что они не работают придворными священниками. Впоследствии в интервью журналистам он отметил, что Кирилл не должен становиться прислужником у алтаря Путина. Об этом сообщает Corriere della Sera.
По словам понтифика, он в течение примерно 40 минут беседовал в Zoom с патриархом Кириллом (в миру Владимиром Гундяевым). На протяжении первых 20 глава РПЦ зачитывал текст с листа, пытаясь оправдать вторжение ВС РФ в Украину.
Выслушав, Франциск, сказал, что ничего в этом не понимает.
"Брат, мы не придворные клирики, мы должны использовать не язык политики, а Иисуса, — объяснил он. — Мы должны искать возможности для мира, чтобы положить конец обстрелам. Патриарх не может превращаться в прислужника у алтаря Путина".
В свою очередь, Патриарх Кирилл утверждает, что РФ ни на кого не нападала, а только защищала свои рубежи.
Ранее Фокус сообщал, что Папа Римский рассказал о встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который высказался о том, что РФ планирует закончить войну к 9 мая. Но, по словам Франциска, он сомневается, что боестолкновения прекратятся в ближайшее время.