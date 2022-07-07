Ударила молния: в Москве горит храм РПЦ на Большой Ордынке (видео)

В храме, который является памятником архитектуры конца XVIII века, загорелся купол над алтарной частью.

В московский храм Иверской иконы Божией Матери на Всполье на Большой Ордынке ударила молния, в результате в куполе над алтарной частью начался пожар. Об этом 7 июля сообщило агентство ТАСС.

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На место происшествия выехали сотрудники Государственной пожарной службы, которые оперативно локализовали место возгорания. По предварительным данным, огонь распространился на два квадратных метра. Пострадавших нет.

"Пожар ликвидирован. Предварительной причиной пожара стало попадание в купол храма молнии", — сообщили агентству источники в экстренных службах.

Храм Иверской иконы на Всполье

Впервые на этом месте Всполья церковь появилась в 1673 году и была освящена в честь св. Георгия Победоносца. Православный храм в честь иконы Божией Матери Иверской, что на Большой Ордынке, был построен позже — строительство было закончено в 1802 году. Храм является памятником архитектуры конца XVIII века. Он был построен по проекту архитектора Ивана Еготова, который работал в стиле классицизма и русской готики.

В 1930 году большевики храм закрыли. В нем в разное время располагался клуб вагоноремонтного завода и галерея современного искусства. 12 июля 1994 года храм был возвращен в собственность РПЦ и сейчас он находится в юрисдикции Москворецкого благочиния.

Напомним, во время встречи с главой РПЦ Патриархом Кириллом в начале мая Папа Римский Франциск сказал своему коллеге, что они не придворные клирики. По мнению главы Ватикана, Патриарх не должен становиться прислужником у алтаря Путина.

Позже в Отделе внешних церковных связей РПЦ оскорбились по поводу того, что Папа Римский в интервью журналистам якобы некорректно передал содержание разговора с патриархом Кириллом. В Отделе посчитали, что Папа Франциск, комментирую диалог с Патриархом Кириллом, выбрал "некорректную тональность".