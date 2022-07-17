В российской Уфе горит новое здание Арбитражного суда Башкирии

Столб черного дыма виден даже из отдаленных районов города

В РФ продолжаются пожары административных зданий. Так, сегодня в Уфе, столице Республики Башкортостан загорелось здание Арбитражного суда. Об этом сообщает UFA1.

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Это новое здание, которое находится в центре города. Местные СМИ сообщают, что загорелась кровля. На месте уже присутствуют четыре пожарные машины.

[ + – ] Пожар в Уфе

Столб черного дыма поднимается на несколько метров, видно его даже с окраин города. В момент загорания в здании было три человека – они не пострадали.

Напомним, два дня назад неизвестный поджег шины у полицейского участка в Владивостоке. Здание выгорело, как и машины, припаркованные рядом.

А в Москве от удара молнии загорелся храм Иверской иконы Божией Матери на Всполье на Большой Ордынке.

Также в оккупированном городе Зимогорье Луганской области горели склады боеприпасов российских оккупантов. Со стороны Бахмута прилетела одна ракета тактического комплекса "Точка-У", после чего начался масштабный пожар с детонацией боеприпасов.