Кількість підпалів у РФ росте: невідомий кинув "коктейль Молотова" в адміністрацію (відео)

24 серпня в обласному місті Орел велосипедист кинув дві пляшки із запальною сумішшю в будівлю місцевого органу влади. Губернатор регіону припустив, що хтось так "вирішив відзначити День Незалежності України".

Сьогодні, 24 серпня, у російському місті Орел невідомий на велосипеді кинув два "коктейлі Молотова" в будівлю обласної адміністрації. Про це в себе в Telegram-каналі написав губернатор регіону Андрій Кличков.

"Сьогодні вранці у місті Орлі стався дивовижний інцидент. О 07:50 невідома людина кинула у центральний вхід будівлі адміністрації Орловської області дві пляшки із запальною сумішшю", — розповів російський політик.

Кличков також опублікував відео інциденту, на якому видно, як чоловік на велосипеді зупиняється біля будівлі держоргану та кидає спочатку одну пляшку із запальною сумішшю, потім іншу й одразу їде.

За словами російського губернатора, спалах вдалося оперативно загасити, проте під час гасіння один зі співробітників пожежної служби отримав опіки.

"Якщо хтось вирішив так відзначити День Незалежності України, то говорю ще раз — ми як допомагали нашій армії, яка бере участь у спецоперації, так і продовжимо допомагати. Як допомагали біженцям з Донбасу, так і продовжимо допомагати. В іншому — розберуться правоохоронні органи", — додав Кличков.

[ + – ] Будівля Орлівської обласної адміністрації після підпалу

Нагадаємо, підпали в Росії стали звичною справою. Так, наприкінці червня в Нижньому Новгороді "коктейль Молотова" кинули в управління ФСБ. Суміш не розгорілася, а палій утік. До цього повідомлялося про підпал будівлі головного управління ФСБ у Краснодарі.

Житель Тульської області напав на військкомат із сокирою та також намагався спалити будівлю, але вогонь швидко загасили.

Раніше ми писали про масштабну пожежу на складі OZON у Підмосков'ї, де вогонь розійшовся на 40 тисяч квадратів. Як основну версію загоряння на той момент також озвучували навмисний підпал.