В Харькове задержали агента РФ, который корректировал удары по городу, — СБУ
В Харькове украинские правоохранители задержали агента российской разведки, который корректировал ракетные удары по городу и собирал информацию о перемещении украинских военных.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского агента, который корректировал ракетные удары по Харькову, а также собирал информацию об украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
По словам правоохранителей, задержанный собирал информацию о перемещении и местах базирования украинских военных, после чего передавал всю информацию оккупантам посредством мессенджера Telegram.
"Разведывательная информация требовалась захватчикам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по областному центру", — рассказали в спецслужбе.
Сотрудники СБУ выяснили, что подозреваемым оказался местный безработный житель, которого к работе на оккупантов завербовали в конце ноября прошлого года.
Российские агрессоры приказали своему агенту тайно следить за подразделениями украинских защитников и фиксировать их места расположения на карте.
Во время обыска у злоумышленника был найден телефон, на котором были доказательства его преступной деятельности.
Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ). Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь агенту грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, ранее Фокус сообщал, что 29 января обстрелу подвергся Киевский район Харькова. В местных пабликах выложены снимки и видео с места попадания, на которых видно сильное возгорание.
Кроме того, Фокус ранее информировал, что 27 января сотрудники Службы безопасности Украины нагрянули с обыском к дому, где проживает председатель Сумского областного совета Виктор Федорченко.