В Харькове задержали агента РФ, который корректировал удары по городу, — СБУ

В Харькове украинские правоохранители задержали агента российской разведки, который корректировал ракетные удары по городу и собирал информацию о перемещении украинских военных.

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского агента, который корректировал ракетные удары по Харькову, а также собирал информацию об украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

По словам правоохранителей, задержанный собирал информацию о перемещении и местах базирования украинских военных, после чего передавал всю информацию оккупантам посредством мессенджера Telegram.

"Разведывательная информация требовалась захватчикам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по областному центру", — рассказали в спецслужбе.

Сотрудники СБУ выяснили, что подозреваемым оказался местный безработный житель, которого к работе на оккупантов завербовали в конце ноября прошлого года.

[ + – ] Агент

[ + – ] Переписка

Российские агрессоры приказали своему агенту тайно следить за подразделениями украинских защитников и фиксировать их места расположения на карте.

Во время обыска у злоумышленника был найден телефон, на котором были доказательства его преступной деятельности.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ). Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь агенту грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 29 января обстрелу подвергся Киевский район Харькова. В местных пабликах выложены снимки и видео с места попадания, на которых видно сильное возгорание.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что 27 января сотрудники Службы безопасности Украины нагрянули с обыском к дому, где проживает председатель Сумского областного совета Виктор Федорченко.