СБУ нагрянула с обыском в дом главы Сумского облсовета, — СМИ (фото)

По информации журналистов, Виктора Федорченко подозревают в присвоении бюджетных средств. Сотрудники СБУ ждут решения суда, чтобы попасть к нему домой.

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Сотрудники службы безопасности Украины нагрянули с обыском к дому, где проживает председатель Сумского областного совета Виктор Федорченко. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает местное издание Sumy.Today.

По информации журналистов, сотрудники СБУ стоят у частного дома возле пересечения улиц Даниила Галицкого и Берестовской. Силовики ожидают определения суда, чтобы приступит к обыску.

Кроме того, по данным СМИ, обыски проводятся также в рабочем кабинете бывшего председателя Сумской ОВА Олега Кличукова.

В чем подозревают Виктора Федорченко

По предварительной информации, главу Сумского облсовета Виктора Федорченко подозревают в незаконном присвоении бюджетных средств во время установки бетонных укреплений путем завышения цен. Данное преступление предусмотрено ст. 191 Уголовного кодекса.

В пресс-службе СБУ пока не комментируют данную информацию.

Напомним, 24 января, президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главу Киевской ОВА Алексея Кулебу заместителем главы Офиса президента.

В тот же день на заседании правительства было принято решение снять с занимаемых должностей в общей сложности пять глав областных военных администраций вместе с четырьмя заместителями министров

Ранее, 26 декабря 2022 Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) проводили обыски в кабинете главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, а также в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и ряде других департаментов.