Резниченко, Кулеба и Янушевич: Кабмин планирует уволить нескольких глав ОВА, – СМИ

Фигурант уголовного производства, связанного с "Большой стройкой", Валентин Резниченко подал заявление на увольнение самостоятельно. Другие главы администраций уйдут по соглашению сторон, утверждают журналисты.

Related video

Кабинет Министров Украины рассмотрит вопрос увольнения 5 глав областных военных администраций на заседании 24 января. Об этом сказано в списке кадровых вопросов, который внесен на рассмотрение правительства и попал в распоряжении "Украинской правды".

По данным издания, речь идет о Валентине Резниченко (глава Днепропетровской ОВА), Александре Старухе (глава Запорожской ОВА) и Алексее Кулебе (глава Киевской ОВА, может занять пост замглавы Офиса президента вместо Кирилла Тимошенко, — ред.).

Отставка грозит и главе Сумской ОВА Дмитрию Живицкому, а также Ярославу Янушевичу (глава Херсонской ОВА).

Резниченко подал заявление на увольнение самостоятельно, по другим главам ОВА речь идет об увольнении по соглашению сторон, подчеркивает издание.

Отметим, что Резниченко — фигурант уголовного производства. НАБУ 26 декабря прошлого года проводило обыски по уголовному производству, связанному с "Большой стройкой".

Детективы взялись за Резниченко после расследования "Украинской правды" под названием "Фитнес-тренер на миллиард. Как компания близкой подруги руководителя Днепропетровской ОВА стала самой богатой во время войны".

В расследовании говорится, что после начала полномасштабной войны с Россией компания Яны Хланты, близкой подруги Резниченко, получила 1,5 миллиарда гривен на ремонт и эксплуатацию дорог в Днепропетровской области.

Кабмин должен рассмотреть вопрос увольнения нескольких заместителей министров, в том числе Вячеслава Шаповалова. Замминистра обороны Украины подал в отставку из-за скандала с закупками продуктов питания для ВСУ.

Напомним, что 24 января генпрокурор Украины Андрей Костин одобрил увольнение своего зама Алексея Симоненко. Он подал в отставку после обнародования информации про его отпуск с семьей на новогодних праздниках в Марбелью в испанской Андалусии.

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко 23 января написал заявление на увольнение по собственному желанию. На следующий день он благодарил президента Украины Владимира Зеленского за "доверие и возможность делать добрые дела".