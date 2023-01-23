Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении из Офиса президента, – СМИ

По данным журналистов, должность займет глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. В отставку также уйдут главы военных администраций четырех областей.

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Заместитель главы Офиса президента Украины (ОП) Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности. Об этом рассказали вечером 23 января источники издания "Украинская правда" в составе Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Собеседники говорят, что вместо Тимошенко на должность планируют назначить главу Киевской областной военной администрации Алексея Кулебу.

В отставку, по данным издания, отправят глав военных администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram-канале подтвердил увольнение Кирилла Тимошенко.

"Говорил же — уволили Тимошенко. Скорее всего, вместо него будет Алексей Кулеба. Ну и уволили заместителя Офиса генпрокурора Алексея Самоненко", — отметил политик.

Железняк анонсировал ближе к февралю минимум 3 кадровых решения по Кабмину.

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении намекал на кадровые решения.

"Часть сегодня, часть будет завтра – относительно управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти и в регионах и в правоохранительной системе", — заявил глава государства.

Скандалы с участием Кирилла Тимошенко

Кирилл Тимошенко находится на должности в ОП с мая 2019 года. До этого он был продюсером агентства Goodmedia, которое предоставляло услуги в теле- и кинопроизводстве, PR, консалтинге и организации мероприятий.

Заместитель Андрея Ермака попадал в несколько скандалов за время полномасштабной войны с РФ. Журналисты Bihus.info выяснили, что он использовал автомобиль Chevrolet Tahoe, который компания General Motors передала Украине с гуманитарными целями.

"Украинская правда" замечала Тимошенко за рулем незадекларированного Porsche Taycan последней модели. Журналисты указывали, что чиновник живет в роскошном загородном доме.

О скором увольнении Тимошенко 19 января сообщал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. По его информации, в скором времени стоит ожидать отставки в Кабинете Министров Украины.

Сам Тимошенко отказывался комментировать возможное увольнение и называл эти сведения "бреднями из Telegram-каналов".

Инсайдеры сообщали о возможном увольнении министра энергетики Германа Галущенко и главы Минобразования Сергея Шкарлета.

Фокус уже писал, что на Банковой решили засекретить до конца военного положения зарплаты президента Владимира Зеленского, главы ОП Андрея Ермака и его заместителей, в том числе Кирилла Тимошенко.