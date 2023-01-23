Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении из Офиса президента, – СМИ
По данным журналистов, должность займет глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. В отставку также уйдут главы военных администраций четырех областей.
Заместитель главы Офиса президента Украины (ОП) Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности. Об этом рассказали вечером 23 января источники издания "Украинская правда" в составе Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Собеседники говорят, что вместо Тимошенко на должность планируют назначить главу Киевской областной военной администрации Алексея Кулебу.
В отставку, по данным издания, отправят глав военных администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.
Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram-канале подтвердил увольнение Кирилла Тимошенко.
"Говорил же — уволили Тимошенко. Скорее всего, вместо него будет Алексей Кулеба. Ну и уволили заместителя Офиса генпрокурора Алексея Самоненко", — отметил политик.
Железняк анонсировал ближе к февралю минимум 3 кадровых решения по Кабмину.Важно
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении намекал на кадровые решения.
"Часть сегодня, часть будет завтра – относительно управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти и в регионах и в правоохранительной системе", — заявил глава государства.
Скандалы с участием Кирилла Тимошенко
Кирилл Тимошенко находится на должности в ОП с мая 2019 года. До этого он был продюсером агентства Goodmedia, которое предоставляло услуги в теле- и кинопроизводстве, PR, консалтинге и организации мероприятий.
Заместитель Андрея Ермака попадал в несколько скандалов за время полномасштабной войны с РФ. Журналисты Bihus.info выяснили, что он использовал автомобиль Chevrolet Tahoe, который компания General Motors передала Украине с гуманитарными целями.
"Украинская правда" замечала Тимошенко за рулем незадекларированного Porsche Taycan последней модели. Журналисты указывали, что чиновник живет в роскошном загородном доме.
О скором увольнении Тимошенко 19 января сообщал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. По его информации, в скором времени стоит ожидать отставки в Кабинете Министров Украины.
Сам Тимошенко отказывался комментировать возможное увольнение и называл эти сведения "бреднями из Telegram-каналов".
Инсайдеры сообщали о возможном увольнении министра энергетики Германа Галущенко и главы Минобразования Сергея Шкарлета.
Фокус уже писал, что на Банковой решили засекретить до конца военного положения зарплаты президента Владимира Зеленского, главы ОП Андрея Ермака и его заместителей, в том числе Кирилла Тимошенко.