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Политика

Кирилл Тимошенко отказался комментировать свое возможное увольнение из Офиса президента

Кирилл Тимошенко Офис президента отставка увольнение
Кирилл Тимошенко отказался комментировать свою возможную отставку из Офиса президента

Замглавы ОП в общении с журналистами назвал "бреднями из Telegram-каналов" информацию нардепа Алексея Гончаренко и СМИ о кадровых перестановках.

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Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отказался комментировать свое возможное увольнение. Об этом топ-чиновник сообщил в комментарии "Детектор Медиа".

В частности, журналисты попросили заместителя главы ОП прокомментировать публикации ряда СМИ о том, что в ближайшее время будут проведены кадровые перестановки в Офисе президента, в результате которых свои должности могут потерять Кирилл Тимошенко и Олег Татаров.

В общении с "Детектор Медиа" замглавы ведомства отказался подтвердить правдивость информации о своей отставке. Кирилл Тимошенко также назвал эти сведения "бреднями из Telegram-каналов".

Кирилл Тимошенко отказался комментировать свое увольнение из Офиса президента

Отметим, что анонимный Telegram-канал "Джокер", в свою очередь, утверждает, что информация об отставке замглавы Офиса президента Олега Татарова является фейком. Авторы также отметили, что в контексте Кирилла Тимошенко неправильно говорить "увольнение", поскольку его якобы переведут на другую топ-должность.

Отметим, что 19 января народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко анонсировал кадровые перестановки в Офисе президента и Кабинете министров. По словам парламентария, в ближайшее время будет уволен замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Аналогичную информацию 19 января обнародовало издание "Телеграф", которое уточнило, что свои должности в Офисе президента потеряют Кирилл Тимошенко и Олег Татаров. который отвечает за коммуникацию с силовыми структурами. Помимо этого, по данным журналистов, возможно будет одобрена отставка министра энергетики Германа Галущенко.