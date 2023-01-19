Кирилл Тимошенко будет уволен из Офиса президента, — нардеп Гончаренко

Помимо этого, по информации СМИ, вслед за Тимошенко может быть уволен другой заместитель главы ОП Олег Татаров, отвечающий за коммуникацию с силовыми ведомствами.

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Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в ближайшее время будет уволен. Об этом 19 января в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, ссылаясь на свои осведомленные источники.

В частности, парламентарий анонсировал "большие новости" из Офиса президента, заявив, что в ведомстве ожидается увольнение.

Помимо этого, как отметил Алексей Гончаренко, также ожидаются кадровые перестановки в Кабинете министров Украины.

Через несколько часов нардеп от "ЕС" уточнил, что в скором времени из Офиса президента будет уволен заместитель руководителя Кирилл Тимошенко.

"Мои источники сообщают, что будет уволен Кирилл Тимошенко с должности заместителя председателя ОП", — добавил нардеп в своем Telegram-канале.

О кадровых перестановках в Офисе президента и Кабинете министров также пишет издание "Телеграф", ссылаясь на свои источники. По информации журналистов, свои должности в ОП могут потерять Кирилл Тимошенко и Олег Татаров, отвечающий за коммуникацию с силовыми ведомствами.

Помимо этого, как утверждают инсайдеры, в ближайшее время может быть уволен министр энергетики Герман Галущенко, вопрос по которому "уже практически решен". Также собеседники не исключают отставку главы Минобразования Сергея Шкарлета.

"Некоторые перестановки назревали давно, и вопрос может решиться уже в ближайшие дни. Но если по увольнению Галущенко Рада может проголосовать положительно, то относительно судьбы Шкарлета такой уверенности нет, ведь его пока не кем заменить", — цитирует издание одного из инсайдеров.

Несколькими днями ранее Фокус сообщал, что Офис президента засекретил до конца военного положения зарплаты президента Владимира Зеленского, руководителя ОП Андрея Ермака и его заместителей, среди которых Кирилл Тимошенко, Олег Татаров и Ростислав Шурма.

Отметим, что 12 января журналистский проект "Наші гроші" опубликовал расследование, посвященное национальному телемарафону. Авторы материала установили, что телеканал "Рада" без тендера заключил соглашение на производство программ для марафона на сумму в 120 млн грн с компанией, которая связана с замглавы ОП Кириллом Тимошенко.